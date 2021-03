F1: Diferença entre McLaren e Ferrari motiva Sainz

Carlos Sainz afirma estar satisfeito em ver a notável evolução da Ferrari, depois de ter estreado com a equipe de Maranello no GP do Bahrein de Fórmula 1 no último final de semana.

O espanhol fez sua primeira corrida oficial guiando um carro da Ferrari no Bahrein. O ex-piloto da McLaren apresentou um belo desempenho, terminando em 8º lugar e marcando pontos ao lado de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, que terminou em 6º.

Com um bom ritmo de corrida, Sainz até se deu ao luxo de atacar o seu substituto na McLaren, Daniel Ricciardo, nas últimas voltas. Foi nesse ataque final que o piloto espanhol vislumbrou a "grande melhora" que seu novo time realizou ao longo do inverno europeu.

“Estou feliz com o progresso que tenho visto na equipe em relação ao ano passado. Gostaríamos de agradecer a todos pelo trabalho árduo durante o inverno. Este é apenas o começo, é a primeira corrida, e já estamos muito melhores do que no ano passado, então tenho certeza que com mais trabalho as coisas continuarão a evoluir", comentou na coletiva de imprensa da Ferrari após a corrida.

"É motivador, porque no ano passado lembro que passei Charles com muita facilidade, então me lembro de quanta diferença havia entre a McLaren e a Ferrari, e quão perto estive neste domingo de ultrapassar a McLaren no final."

Sainz acredita que a situação oferece uma "motivação" adicional para toda a Scuderia e que isso deve incentivá-la a continuar melhorando ao longo do ano.

“Tive um ritmo muito melhor do que o Daniel [Ricciardo] no final da corrida; estávamos reduzindo meio segundo por volta. São sinais positivos, dão motivação, porque demos um grande passo em frente em relação ao ano passado. Agora é hora de afinar os detalhes, continuar trabalhando muito em Maranello e continuar melhorando", acrescentou.

“Demos um grande passo e é importante continuar dando mais, mas, como disse Mattia [Binotto], este ano será mais voltado para 2022. Estou feliz com o que tenho visto e com o que senti no carro na primeira corrida ".

Fotos de Carlos Sainz no GP do Bahrein de 2021

