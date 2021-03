F1: McLaren acredita que Norris "deu um passo adiante" em 2021

Lando Norris foi um destaques do GP do Bahrein, que abriu a temporada 2021 da Fórmula 1, após largar em sétimo e terminar em quarto, a frente de alguns dos principais rivais do pelotão do meio, como a dupla da Ferrari e seu companheiro Daniel Ricciardo. E para o chefe da McLaren, Andreas Seidl, o resultado é prova de que o britânico "deu um passo adiante".

Iniciando apenas sua terceira temporada na F1, Seidl acredita que Norris colocou em prática as lições aprendidas no passado, elogiando sua corrida "muito controlada".

"Acho que vimos isso no final de semana inteiro, especialmente na classificação e na corrida, que Lando deu um passo adiante. É algo que esperamos de um piloto jovem, especialmente no começo, dar esses passos, porque é assim que você se torna um dos melhores no esporte".

"Foi ótimo ver como ele se saiu, porque foi uma corrida muito controlada. Ele acelerou quando tinha, e foi mais conservador quando estava em uma posição para controlar a situação".

Norris disse que ele ficou muito feliz com seu ritmo de corrida, uma área que ele admite que "não era muito bom há alguns anos".

Lando Norris, McLaren MCL35M, Nicholas Latifi, Williams FW43B, as sparks fly Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Seidl concordou com a avaliação de seu piloto, creditando parte do progresso ao aumento de confiança e experiência do britânico.

"Se você olhar como ele trabalha junto com seus engenheiros, como ele se comunica durante um treino livre, na classificação e na corrida, sob stress, você simplesmente vê ele construindo sua experiência e confiança".

"Agora ele trouxe tudo que digeriu ao longo das férias, o que aprendeu sobre si próprio, e os resultados estão aí, nos tempos de volta e na performance na corrida. Acho que o gerenciamento de pneus hoje, ele foi sensacional, dando o melhor quando necessário. Ele estava no controle e foi ótimo ver isso".

A McLaren saiu do Bahrein com o terceiro lugar no Mundial de Construtores, mesma posição que terminou em 2020, o que Seidl classifica como encorajador para o resto do ano.

"Estou muito feliz com o que a equipe fez neste final de semana, porque acho que o trabalho duro de todos antes da temporada foi recompensado. A diferença para Lewis, por exemplo, foi de apenas 45 segundos".

"Em uma corrida onde esse pessoal da frente estava acelerando sem parar, esse é um sinal encorajador, porque confirma mais uma vez que demos um passo adiante com o carro".

