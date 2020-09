Depois de quase nove anos fora do calendário da Fórmula 1, o GP da Turquia está confirmado para a temporada 2020 do Mundial, com a prova marcada para 15 de novembro. E para um retorno triunfal, a organização da prova anunciou um plano ousado, pretendendo colocar 100 mil pessoas nas arquibancadas do Istambul Park.

No início, a organização não tinha certeza se faria o evento com portões abertos, mas Vural Ak, o presidente executivo da Intercity, empresa que promove o GP, disse em uma coletiva nesta terça que os fãs poderão estar presentes.

Com a pista sendo localizada em um espaço aberto, Ak acredita que o local pode acomodar até 100 mil pessoas com segurança. Esse número representa 50% da capacidade. Apesar de estar aberto a uma revisão de planos caso o número de casos no país suba, Ak acredita que os protocolos determinados podem garantir a presença do público.

"Temos que estar preparados para tudo", disse. "Se a situação da doença piorar, aí podemos correr sem público. Porém, conhecemos a capacidade da pista. Cerca de 220 mil espectadores podem assistir a corrida nas arquibancadas".

"No momento, por motivos de segurança, se fecharmos alguns setores, acredito que podemos receber cerca de 100 mil espectadores seguindo as regras de distanciamento social".

De acordo com a universidade Johns Hopkins, referência mundial no rastreamento de casos de Covid-19, a Turquia registrou 270.133 casos, com 6.370 mortes até o final de agosto.

Os ingressos para o evento terão preços a partir de 20 reais por dia, com a Intercity afirmando que estão mais interessados em promover um evento bem-sucedido em vez de focar no lucro.

"Normalmente, a Fórmula 1 tem alguns padrões e preços de ingressos a certo nível. Porém, a Intercity não está buscando vantagem financeira com o evento e o governo nos encorajou a fazer isso".

"Os ingressos custarão 20 reais por dia, 60 reais no total pelos três dias. A venda de ingressos será iniciada na próxima semana e acreditamos que eles serão vendidos rapidamente".

Apesar do circuito não ter recebido a F1 desde 2011, Ak afirmou que a condição da pista ainda está dentro do padrão do Mundial.

"Um fiscal da FIA veio inspecionar o asfalto e a infraestrutura, e nos agradeceu, afirmando que tudo parece novo. Porém, com apenas dois meses e meio, uma equipe mais experiente virá para dizer o que precisamos fazer".

"Conseguimos fazer isso porque mantivemos a pista pronta como se tivesse uma corrida todos os dias".

