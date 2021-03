Após o cancelamento do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 em 2020 devido à pandemia da Covid-19, a organização do evento contava com a presença de público em 2021. Mas agora foi confirmado que a etapa no Circuito de Rua de Baku, marcada para 06 de junho, será realizada com portões fechados.

Em um comunicado divulgado nesta sexta (05), a organização do evento confirmou a realização da prova em junho, mas sem a presença dos fãs.

"Essa decisão foi tomada devido às contínuas preocupações sanitárias e de segurança causadas pela pandemia do coronavírus, e vem após extensa deliberação entre a organização do evento, o governo do Azerbaijão, a F1 e a FIA".

"Enquanto a situação global e a resposta à pandemia seguem melhorando, ficou claro que o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 chegará muito rápido para contarmos com a presença dos fãs".

Baku é a primeira corrida do ano a anunciar oficialmente que não contará com a presença de fãs, com a F1 mantendo as esperanças de que poderá ter público na maioria das provas de 2021.

Recentemente, o Bahrein revelou que abrirá os portões para fãs que já foram vacinados contra a Covid-19, ou que se recuperaram recentemente da doença.

Fãs que haviam comprado ingressos para o GP do Azerbaijão de 2020 e já haviam optado por mantê-los para 2021, têm a opção de segurá-los para 2022 sem custo extra.

"Claro, estamos felizes por receber a F1 novamente em Baku após um período tão difícil, mas vamos sentir a falta de nossos grandes fãs, que têm um papel vital em tornar esse final de semana de corrida uma ocasião tão especial", disse o diretor-executivo do Circuito de Baku, Airf Rahimov.

"Nossa mensagem é simples e vem do coração: sentimos sua falta e logo nos veremos novamente!".

"Nossa prioridade neste ano segue sendo a saúde e segurança de todos que trabalham e participam deste evento, enquanto entregamos um espetáculo incrível para o mundo saborear em suas casas".

"Novamente não aguardamos nada menos que drama, alta velocidade e emoção quando a F1 chegar a Baku pela quinta vez neste verão, então sente, relaxe e curta o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 de 2021 e nos veremos novamente em 2022!".

