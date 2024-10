F1: GP do México terá futuro no calendário mesmo sem Pérez?

O GP do México de 2024 da Fórmula 1 foi um sucesso total: mais de 400.000 espectadores vieram celebrar o herói local Sergio Pérez durante todo o fim de semana - mas o piloto da Red Bull mais uma vez não conseguiu a glória em sua corrida natal. O futuro do mexicano é incerto, mas isso não parece estar impedindo os organizadores de acreditarem no sucesso a longo prazo da etapa.

"O que posso dizer é que a comunidade de fãs da Fórmula 1 no México é geralmente muito forte e, claro, Checo é um grande trunfo para eles. Mas os mexicanos realmente se importam com a Fórmula 1", disse Alejandro Soberon, diretor administrativo da CIE, promotora do GP do México, ao Motorsport.com.

"Temos um show muito melhor na pista hoje do que há cinco anos e acho que a competição e a qualidade do show serão suficientes para manter os espectadores interessados. Como organizadores da corrida, estamos muito animados e estamos tentando encontrar uma maneira de estender nosso contrato, independentemente de Checo."

Os mexicanos estão "ansiosos pela corrida em si"

No entanto, o futuro do GP do México está em jogo. O contrato atual expira no próximo ano e atualmente é uma dúvida se a corrida terá um futuro a longo prazo - independentemente do futuro de Pérez. No entanto, o atual piloto da Red Bull não ficou totalmente alheio ao fato do GP ter retornado ao calendário em 2015 e ter tido os ingressos esgotados nove vezes seguidas até agora.

No entanto, o mexicano não é mais a única força motriz por trás do evento. Federico Gonzalez, promotor do GP do México, acredita que o público mudou nos últimos anos e que uma nova geração de fãs de corrida cresceu e está entusiasmada com a Fórmula 1 em geral.

"Acho que o público mudou muito, não é o mesmo de 2015", reflete Gonzalez. "Muitas coisas aconteceram, por exemplo, uma competição mais acirrada na pista, o Drive to Survive [série da Netflix que retrata as temporadas da F1]... e o trabalho que estamos fazendo há muitos anos também mudou o público. Criamos uma nova geração de fãs de corridas. É claro que torcemos pelo Checo, mas também torcemos pelo show e pela corrida em si".

"Esperamos que a lotação esteja esgotada mesmo sem Pérez"

Os organizadores mexicanos adotaram uma estratégia de marketing deliberada voltada para os fãs locais, nacionais e internacionais, visando a uma divisão tripartite equilibrada. Isso é para garantir que a corrida seja associada à capital mexicana e seus habitantes, além de atender aos objetivos gerais de turismo do governo.

No ano passado, de acordo com o Ministério do Turismo do México, cerca de 232 mil pessoas viajaram para a Cidade do México de todas as partes do país e até mesmo do exterior, gerando um benefício econômico estimado em 175 milhões de dólares.

"Parte da estratégia é alcançar uma distribuição de 33% de vendas de ingressos internacionais, 33% locais e 33% nacionais", revela Gonzalez. "Isso tornará o GP mais saudável em termos de participação e, esperamos, nos dará a confiança de que venderemos os ingressos mesmo sem o Checo".

"Já vimos tempos melhores com Checo"

Soberon acrescenta: "Ainda temos um ano pela frente e já iniciamos discussões com a Fórmula 1, a cidade e representantes do governo para formar a coalizão certa e conseguir uma extensão. Estamos muito otimistas de que teremos a corrida por muitos anos".

Ele destacou que o evento deste ano se esgotou em apenas duas horas, embora os ingressos tenham sido colocados à venda logo após o acidente de Pérez na primeira volta da corrida do ano passado.

"Foi um golpe duro para todos, foi como um funeral", disse. "Os fãs não puderam vê-lo nem mesmo por uma volta. Decidimos iniciar a pré-venda para aquela corrida 15 dias depois e muitas pessoas se perguntaram se deveríamos dar mais tempo para as pessoas esquecerem o que aconteceu. Mas, para a corrida deste ano, esgotamos os ingressos em duas horas".

"Vimos tempos melhores com Checo, ele fez os fãs mexicanos muito felizes por muitos anos", admite Soberon. "Mas eu sou uma pessoa otimista e acredito que ele ainda pode nos dar muito".