Quando as luzes de partida ficarem verdes para a rodada de abertura do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) no Catar, em 28 de fevereiro, a equipe Aston Martin THOR enviará dois dos novos Valkyrie AMRs para a corrida. Algumas semanas antes do início da temporada, os britânicos anunciaram os pilotos e o design dos carros.

O carro com o número inicial #007 será dirigido por Harry Tincknell e Tom Gamble na temporada 2025 do WEC, enquanto Ross Gunn se juntará à dupla nas 24 Horas de Le Mans. No segundo Valkyrie AMR #009, Marco Sorensen será o parceiro em tempo integral de Alex Riberas, enquanto Roman De Angelis dará suporte em Le Mans.

De Angelis e Gunn também competirão juntos nesta temporada no IMSA SportsCar Championship, onde o Valkyrie da Aston Martin fará sua estreia nas 12 Horas de Sebring, em 15 de março. Ambos os pilotos também estarão no cockpit na abertura do WEC. Com isso, Felipe Drugovich fica de fora do grid.

Aston Martin em cores familiares

"Este é um momento de orgulho para a Aston Martin", diz Adrian Hallmark, CEO da Aston Martin Lagonda. "Retornar à luta pela vitória geral nas 24 Horas de Le Mans é uma parte essencial de nossos valores e um marco importante em nossa tradição no automobilismo".

A Aston Martin também competirá na série IMSA em 2025 Foto: Aston Marting Racing

"Como o único hipercarro a sair da estrada e competir no auge das corridas de carros esportivos tanto no WEC quanto no IMSA, o Valkyrie incorpora nosso ethos esportivo duradouro que caracteriza a marca há mais de um século".

Além dos pilotos, a Aston Martin também revelou as duas pinturas para o WEC e o IMSA. Enquanto os britânicos competirão no Campeonato Mundial de Endurance com o típico "British Racing Green", o Valkyrie AMR brilhará em azul na série IMSA.

A característica especial do hipercarro Valkyrie

A equipe de trabalho da Aston Martin "The Heart of Racing", ou THOR, que já participou com o Vantage GT3, é responsável pelas corridas em ambas as séries.

O novo hipercarro é único porque é o único de seu tipo que tem suas raízes em um veículo de alto desempenho de produção em série existente - o Aston Martin Valkyrie, o hipercarro definitivo.

"Para qualquer pessoa que tenha participado de corridas de carros esportivos, é uma verdadeira honra dirigir um carro do mais alto nível com a Aston Martin, que é amplamente considerado um dos melhores do mundo - o único que é um verdadeiro descendente de um carro de estrada", diz o diretor da equipe Ian James. "Ser encarregado desse programa é, sem dúvida, um ponto alto na carreira".

