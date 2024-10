F1: Alonso revela melhores e piores lembranças dos 400 GPs

Único piloto a atingir 400 GPs na história da Fórmula 1, Fernando Alonso, alcançou tal marcou no GP do México de 2024 de forma 'agridoce' quando teve que abandonar a corrida antes do esperado devido a um problema de resfriamento nos freios de seu Aston Martin AMR24.

Em uma entrevista com o DAZNF1 Espanha antes da corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez, o espanhol falou sobre suas melhores e piores lembranças na categoria após mais de 20 temporadas na F1

A melhor lembrança, como era de se esperar, foi o momento em que conquistou seu primeiro título no GP do Brasil de 2005: "Não tenho lembranças de [todos os] 400 [GPs], há algumas que logicamente você tenta apagar ou tenho lembranças muito vagas dos primeiros anos, pois muita coisa já aconteceu. É difícil escolher um. Vou escolher Brasil 2005 porque é o título e acho que é inigualável como corrida e em termos de emoções".

"É uma lembrança que ficará comigo para o resto da minha vida. O estresse que vivi no Brasil 2005, a adrenalina que senti depois da corrida, ter meu pai lá, voltar para casa depois e ver minha família, todas essas coisas são inesquecíveis", disse o bicampeão da F1.

Stefano Domenicali, CEO do Formula One Group, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, no grid de largada. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Por outro lado, ao falar sobre sua pior lembrança, Alonso não fez alusão a nada esportivo e lembrou uma das últimas tragédias da categoria, na qual perdeu um "bom amigo", como foi Jules Bianchi, após um polêmico e infeliz acidente no GP do Japão 2014.

"O pior foi provavelmente o Japão 2014, quando Jules Bianchi sofreu o acidente. Depois, à noite, fomos ao hospital onde ele estava sendo operado e certamente tenho aquela corrida muito presente em minha mente também. Ele era um grande amigo meu", concluiu.

Em outro tom, Alonso não apenas olhou para trás, mas também falou sobre o futuro e disse que se via completando "mais 50 corridas", pois acredita que ainda tem "pelo menos mais dois anos" pela frente. O espanhol disse, brincando, que outras 400 corridas são impossíveis, pois ele teria que permanecer no grid da F1 até os 60 anos de idade, o que é inviável.

