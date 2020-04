Há 39 anos, Prost conquistava 1º pódio na F1 em vitória de Piquet

Há 39 anos, Alain Prost conquistava seu primeiro pódio na história da Fórmula 1, no GP da Argentina de 1981. Era um dos primeiros sinais de brilhantismo do francês, que fazia pela Renault sua primeira temporada completa na F1 e viria a conquistar quatro títulos mundiais.

Naquela prova, outro multicampeão também brilhou. Trata-se do brasileiro Nelson Piquet, então piloto da Brabham que conquistou em Buenos Aires o primeiro de seus três triunfos de 1981, ano em que faturou seu primeiro campeonato. Os outros títulos viriam em 1983 e 1987.

Galeria Lista 1978 - Ensign N177 1 / 20 Foto de: LAT Images 1978 - McLaren M23 (BS Fabrications) 2 / 20 Foto de: LAT Images 1978-79 - Brabham BT46 3 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1979 - Brabham BT48 4 / 20 Foto de: LAT Images 1979-80 - Brabham BT49 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981 - Brabham BT49C 6 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT50 7 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT49D 8 / 20 Foto de: LAT Images 1983 - Brabham BT52 9 / 20 Foto de: BMW AG 1983 - Brabham BT52B 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984 - Brabham BT53 11 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1985 - Brabham BT54 12 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 1986 - Williams FW11 13 / 20 Foto de: LAT Images 1987 - Williams FW11B 14 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988 - Lotus 100T 15 / 20 Foto de: LAT Images 1989 - Lotus 101 16 / 20 Foto de: LAT Images 1990 - Benetton B189B 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990 - Benetton B190 18 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1991 - Benetton B190B 19 / 20 Foto de: Ercole Colombo 1991 - Benetton B191 20 / 20 Foto de: LAT Images

Quem apareceu em segundo no pódio encabeçado pelo futuro tricampeão do mundo foi o piloto da casa Carlos Reutemann, da Williams. Entretanto, a glória mais memorável do dia foi de Prost, que chegou ao top-3 de um GP de F1 justamente no país em que estreara na categoria, em 1980.

Galeria Lista 1980 - McLaren M29 1 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images 1980 - McLaren M30 2 / 17 Foto de: LAT Images 1981 - Renault RE20B 3 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981 - Renault RE30 4 / 17 Foto de: LAT Images 1982 - Renault RE30B 5 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images 1983 - Renault RE30C 6 / 17 Foto de: LAT Images 1983 - Renault RE40 7 / 17 Foto de: LAT Images 1984 - McLaren MP4/2 8 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images 1985 - McLaren MP4/2B 9 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images 1986 - McLaren MP4/2C 10 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images 1987 - McLaren MP4/3 11 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988 - McLaren MP4/4 12 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images 1989 - McLaren MP4/5 13 / 17 Foto de: LAT Images 1990 - Ferrari 641 14 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images 1991 - Ferrari 642 15 / 17 Foto de: LAT Images 1991 - Ferrari 643 16 / 17 Foto de: LAT Images 1993 - Williams FW15C 17 / 17 Foto de: Sutton Motorsport Images

Em 1985, o francês conquistaria seu primeiro título, com a McLaren. O bi veio no ano seguinte, pela mesma equipe. Já o tri chegou em 1989, ainda pelo time de Woking. Em 1993, o maior rival de Senna conquistou seu último título, pela Williams. Ao todo, foram 51 triunfos na F1. Relembre:

Galeria Lista 1981: GP da França 1 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Renault RE30 1981: GP da Holanda 2 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Renault RE30 1981: GP da Itália 3 / 51 Foto de: Renault Renault RE30 1982: GP da África do Sul 4 / 51 Foto de: LAT Images Renault RE30 1982: GP do Brasil 5 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Renault RE30 1983: GP da França 6 / 51 Foto de: LAT Images Renault RE30B 1983: GP da Bélgica 7 / 51 Foto de: LAT Images Renault RE40 1983: GP da Grã-Bretanha 8 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Renault RE40 1983: GP da Áustria 9 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Renault RE40 1984: GP do Brasil 10 / 51 Foto de: LAT Images McLaren MP4-2 1984: GP de San Marino 11 / 51 Foto de: LAT Images McLaren MP4-2 1984: GP de Mônaco 12 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-2 1984: GP da Alemanha 13 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-2 1984: GP da Holanda 14 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-2 1984: GP da Europa 15 / 51 Foto de: LAT Images McLaren MP4-2 1984: GP de Portugal 16 / 51 Foto de: Williams F1 McLaren MP4-2 1985: GP do Brasil 17 / 51 Foto de: LAT Images McLaren MP4-2B 1985: GP de Mônaco 18 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-2B 1985: GP da Grã-Bretanha 19 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-2B 1985: GP da Áustria 20 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-2B 1985: GP da Itália 21 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-2B 1986: GP de San Marino 22 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-2C 1986: GP de Mônaco 23 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-2C 1986: GP da Áustria 24 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-2C 1986: GP da Austrália 25 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-2C 1987: GP do Brasil 26 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-3 1987: GP da Bélgica 27 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-3 1987: GP de Portugal 28 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-3 1988: GP do Brasil 29 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-4 1988: GP de Mônaco 30 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-4 1988: GP do México 31 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-4 1988: GP da França 32 / 51 Foto de: LAT Images McLaren MP4-4 1988: GP de Portugal 33 / 51 Foto de: LAT Images McLaren MP4-4 1988: GP da Espanha 34 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-4 1988: GP da Austrália 35 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-4 1989: GP dos Estados Unidos 36 / 51 Foto de: LAT Images McLaren MP4-5 1989: GP da França 37 / 51 Foto de: LAT Images McLaren MP4-5 1989: GP da Grã-Bretanha 38 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-5 1989: GP da Itália 39 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-5 1990: GP do Brasil 40 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari 641 1990: GP do México 41 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari 641 1990: GP da França 42 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari 641 1990: GP da Grã-Bretanha 43 / 51 Foto de: LAT Images Ferrari 641 1990: GP da Espanha 44 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari 641 1993: GP da África do Sul 45 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Williams FW15C 1993: GP de San Marino 46 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Williams FW15C 1993: GP da Espanha 47 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Williams FW15C 1993: GP do Canadá 48 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Williams FW15C 1993: GP da França 49 / 51 Foto de: LAT Images Williams FW15C 1993: GP da Grã-Bretanha 50 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Williams FW15C 1993: GP da Alemanha 51 / 51 Foto de: Sutton Motorsport Images Williams FW15C

