A temporada de lançamentos da Fórmula 1 2021 já está em ação, com quatro das 10 equipes tendo revelado seus carros para o ano, mas ainda faltava a Haas anunciar seus planos, que foram confirmados nesta quinta (25). Conheceremos o VF-21 em 04 de março.

A Haas entra em 2021 buscando se recuperar da temporada decepcionante que teve em 2020, quando terminou em penúltimo no Mundial de Construtores.

A equipe passou por várias mudanças para esta temporada, incluindo a dispensa de sua dupla de pilotos de longa data Romain Grosjean e Kevin Magnussen.

Um dos novos pilotos é o campeão da F2 e membro da Academia da Ferrari Mick Schumacher, que fará sua estreia na F1. O alemão já andou com a equipe no treino livre de sexta do GP de Abu Dhabi. Ele terá como companheiro de equipe o também novato Nikita Mazepin.

A Haas sofreu com a falta de performance do motor Ferrari em 2020, passando a integrar o pelotão do fundo do grid junto com a Alfa Romeo e a Williams.

Apesar da Haas estar animada com a possibilidade de avançar esse ano, o chefe da equipe, Gunther Steiner, disse ao Motorsport.com que ele trata 2021 como um ano transitório antes da chegada do novo regulamento técnico em 2022.

"Certamente o carro precisa ser melhor porque temos grandes mudanças no regulamento de aerodinâmica para o próximo ano. Não sei para onde que vai e o quanto os outros terão desenvolvido. Será um ano difícil de qualquer jeito, mas vejo como uma transição. Precisamos sobreviver e focar em 2022".

Confira o calendário de lançamento das equipes de F1:

*Em itálico, os lançamentos já realizados

Equipe Data Mercedes 02 de março Red Bull 23 de fevereiro McLaren 15 de fevereiro Aston Martin 03 de março Alpine 02 de março Ferrari 26 de fevereiro (equipe) / 10 de março (carro) AlphaTauri 19 de fevereiro Alfa Romeo 22 de fevereiro Haas 04 de março Williams 05 de março Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente! F1 na BAND: Canal deve completar time de COMENTARISTAS até fim da semana; veja STATUS de NEGOCIAÇÕES

PODCAST: Corridas aos sábados e tetos: revolução imposta pela Liberty pode tirar DNA da F1?

Your browser does not support the audio element.