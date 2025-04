A Haas revelou uma pequena atualização no assoalho do seu carro da temporada 2025 da Fórmula 1 para o GP do Japão, em uma tentativa de resolver o problema de oscilação aerodinâmica em curvas de alta velocidade que surgiu em Melbourne.

A equipe teve dificuldades na abertura australiana da temporada, com o chefe de equipe, Ayao Komatsu, estimando que a Haas estava a seis décimos do resto do pelotão enquanto lutava contra a oscilação na seção de alta velocidade da Curva 9-10.

Isso fez com que os dois pilotos não conseguissem manter a velocidade nas curvas da esquerda para a direita que dividem a parte de Lakeside Drive da pista de Albert Park, prejudicando seriamente o ritmo do setor final no processo.

No entanto, a equipe se recuperou em Xangai, pois o circuito mais suave garantiu que a equipe não sofresse com a aerodinâmica e pudesse colocar o VF-25 na janela de configuração correta.

Em um esforço para evitar a repetição de seus problemas em alta velocidade, que Komatsu considerou terem sido precipitados pelas ondulações do circuito de Melbourne, a equipe concentrou sua atenção na tentativa de reduzir a sensibilidade do assoalho e acelerou algumas mudanças entre as etapas chinesa e japonesa.

Komatsu afirmou que a Haas saberá se a atualização fez alguma diferença ao avaliar seu desempenho no primeiro setor no TL1.

"Para conseguirmos as peças aqui, tivemos que encurtar muito o processo - se vai fazer uma diferença de 1% ou 50%, sinceramente, não sei dizer", admitiu.

"Dependendo do que virmos, pode ser tão ruim quanto Melbourne, ou pode ser ainda melhor que Xangai. Acho que o TL1 é a chave para nós; assim que fizermos uma volta ou assim que passarmos pelo setor um, saberemos".

"Tínhamos que trazer alguma coisa, não podíamos vir aqui com o mesmo carro de Melbourne e esperar pelo melhor. Queríamos ter o máximo possível sob nosso controle. Essa é apenas uma decisão em termos de gerenciamento de risco para encurtar o processo".

Komatsu explicou mais sobre os "riscos" envolvidos no desenvolvimento da atualização do assoalho, explicando que se tratava de produzir rapidamente as peças revisadas do assoalho e depois testá-las retrospectivamente no túnel de vento enquanto eram enviadas para o Japão.

Ele disse que o teste no túnel de vento sugeriu que a Haas estava indo na direção certa, mas reiterou que não teria certeza do impacto das mudanças no assoalho até que o carro realmente fosse para a pista.

Por que a corrida da Haas na China foi tão diferente da da Austrália

Komatsu explicou que a suavidade do recapeamento do circuito de Xangai manteve sob controle as oscilações aerodinâmicas produzidas pela superfície menos consistente da pista de Melbourne.

Como os carros de F1 da geração atual têm molas tão rígidas, é incrivelmente difícil amortecer as frequências induzidas no carro pelas oscilações na pista. Se o carro estiver instável antes de chegar a uma curva, a aerodinâmica será prejudicada por isso; sem a downforce necessária para uma curva de alta velocidade, os pilotos terão que desacelerar para passar pela curva.

A Haas estava preocupada, antes da China, com a possibilidade de o carro sofrer os mesmos problemas na Curva 1 e na Curva 7, duas das curvas de maior velocidade - mas houve pouca oscilação aerodinâmica detectável e, portanto, os pilotos puderam se beneficiar de uma gama maior de configurações disponíveis.

"Como não tivemos o problema da oscilação aerodinâmica, pudemos ajustar o carro da maneira que queríamos e, portanto, temos downforce", explicou Komatsu. "Esse é o potencial que você viu em Xangai".

"Se você olhar para a nossa curva 7, ela foi muito rápida. Eu estava preocupado que tivéssemos um problema na curva 7 ou talvez na entrada da T1 também, mas não tivemos, então configuramos o carro da maneira que queríamos".

"Em Melbourne, simplesmente não conseguíamos - o carro simplesmente rodava".

Komatsu explicou que não foram as oscilações em si que prejudicaram o carro, mas sim a combinação dessas oscilações com a compressão que os carros sofrem na Curva 10, onde as molas se deslocam até sua posição sob carga máxima e não conseguem amortecer mais o carro.

"Se houver uma oscilação, isso pode dar início ao problema - depois que ele começa, você não consegue mais pará-lo. Mas, novamente, em curvas como a Curva 12 em Melbourne, a curva para a direita. Naquela curva, também tivemos muita oscilação, mas fomos rápidos".

"Portanto, mesmo que haja oscilação nas curvas, não há problema, mas a curva 10 - ou a transição entre a curva 9 e a 10 - é a pior combinação. Não conseguimos manter nenhuma velocidade e, quando você atinge a compressão, é o fim do jogo".

