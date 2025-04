O ex-Red Bull Sergio Pérez afirmou que Yuki Tsunoda tem a "mentalidade para lidar" com o assento do segundo carro taurino ao lado do tetracampeão da Fórmula 1 Max Verstappen, enquanto oferece apoio ao japonês.

O piloto mexicano foi substituído na equipe de Milton Keynes após a temporada de 2024, apesar de ter um contrato até o final deste ano.

A Red Bull aproveitou as últimas corridas do ano para avaliar Liam Lawson contra Tsunoda depois que o neozelandês entrou no lugar de Daniel Ricciardo na Racing Bulls. Embora o piloto japonês tivesse quatro anos de experiência com a equipe irmã, eles optaram pelo jovem neozelandês para ocupar o lugar de Pérez.

No entanto, após apenas duas corridas de sua primeira temporada de F1 em tempo integral, a Red Bull deu uma reviravolta e agora promoveu Tsunoda para pilotar ao lado de Verstappen, enquanto Lawson voltou para a equipe irmã. Em uma entrevista ao site oficial da F1, Pérez deu seu apoio a Tsunoda, explicando:

"Eu realmente quero que a equipe se saia bem, pois tenho muitos amigos na equipe. Passei quatro anos com eles e quero vê-los indo bem".

"É uma coisa muito difícil de falar. No momento, estou do lado de fora, tenho entrado em contato com alguns membros da equipe de lá - mas quando você não está lá internamente, é difícil saber [o que está acontecendo]".

"Para mim, foi muito simples, o carro é muito difícil de ser 100% aproveitado, de se ter confiança nele - e as coisas com as quais tive dificuldades, até Adrian [Newey] falou sobre elas. Mas quero lhes desejar o melhor.

"Woody [Richard Wood], que é um grande amigo meu, está trabalhando na engenharia de Yuki agora, então eu realmente espero que eles se saiam bem. Yuki tem o talento, tem a velocidade e, mais do que isso, é preciso ter a mentalidade para lidar com isso. Acho que ele tem a mentalidade e a atitude certas para lidar com isso. Espero que eles tenham sucesso".

Ao falar com a imprensa antes de sua estreia na Red Bull no Japão, Tsunoda revelou que recebeu mensagens e apoio de Pérez e de seu ex-companheiro de equipe na AlphaTauri , Pierre Gasly. Ele comentou:

"Recebi uma mensagem de Pierre dizendo que queria me ligar para falar sobre a experiência que teve na Red Bull, as coisas que deveria ter feito na Red Bull e que queria apenas compartilhar algumas ideias que poderiam funcionar para as próximas corridas na Red Bull.

"Foi muito gentil da parte dele, e as dicas foram muito úteis. Além disso, recebi uma do Checo também. Todos os pilotos da família Red Bull, mensagens de muito apoio, e esses dois me apoiam muito, então eu realmente aprecio isso, e um dos pilotos que eu realmente respeito acima de tudo."

