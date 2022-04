Carregar reprodutor de áudio

O bicampeão da Fórmula 1 Mika Hakkinen acredita que os problemas enfrentados pela Mercedes no começo da temporada 2022 podem levar um "irritado" Lewis Hamilton a avaliar uma mudança de equipe na principal categoria do automobilismo mundial.

A Mercedes vive um início de campeonato que não vivia desde o início de sua hegemonia na F1 em 2014, com um carro que não parece encontrar o rendimento para bater de frente com Red Bull e Ferrari.

E esse começo parece ser especialmente difícil para Hamilton em comparação com seu companheiro George Russell, recém-chegado à equipe alemã e que terminou à frente do heptacampeão em duas das três corridas do ano, ocupando a vice-liderança do Mundial contra a quinta posição de Hamilton.

Hakkinen analisou a situação atual que Hamilton vive na Mercedes e o que isso pode significar para o futuro do britânico com a equipe.

"É um lugar difícil para Lewis, obviamente", disse Hakkinen em um vídeo para o site de apostas Unibet. "Russell não chegou ali para ser número dois ou perder. Está ali para dar o melhor de si mesmo e trabalha para ser campeão no futuro. Não vai se dobrar perante um heptacampeão".

"A última corrida, na Austrália, foi muito dura para Lewis, realmente dura. A equipe, naturalmente, quer que os pilotos terminem a corrida. Conseguiram o resultado, não o que esperavam, mas ainda assim foram bons pontos".

"Mas estou seguro de que Lewis segue irritado pela situação. É difícil ser derrotado por George. Temo que será uma temporada realmente difícil para ele".

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hakkinen acredita que, tendo em contra que Russell vem de três anos de Williams sem ter um carro que o permitisse lutar por boas posições, tudo que conquistar nesse momento será benéfico para ele, enquanto para Hamilton é diferente, já que ele possui 103 vitórias, 103 poles e 183 pódios na F1.

"Já é difícil para a Mercedes, mas é especialmente difícil para Lewis, George vem de uma equipe com pouco ou nenhum êxito: teve alguns bons resultados na classificação, mas não nas corridas. Todas as conquistas com a Mercedes são novas para ele, tudo faz ele se sentir super bem. Mas para Lewis isso é um desastre. E com George na frente, é ainda pior".

Com a experiência de 11 anos na F1, com vários momentos difíceis apesar dos dois títulos, 20 vitórias e 51 pódios, o finlandês sente curiosidade com relação à atitude que Hamilton possa ter dentro da Mercedes.

"Me pergunto como que Lewis se comporta nas reuniões da equipe. Aposto que esteja irritado. Imagino que seja. Muitas reclamações e lamúrias".

Hamilton chegou à Mercedes em 2013 e no ano passado assinou um novo contrato que o vincula à equipe até o fim de 2023. Mesmo assim, Hakkinen acredita que a situação atual pode levar o heptacampeão a considerar uma mudança de ares.

"Isso inicia o processo natural de pensamento dos pilotos: 'deveria ir para outro lugar?'. É normal. Já está na Mercedes há anos e ganhou múltiplos títulos. Agora que as coisas não estão muito bem, pode começar a pensar em uma mudança de equipe".

POLÍTICA da F1: Os OB$TÁCULO$ para PORSCHE/RED BULL e AUDI virarem REALIDADE em '26; veja BASTIDORES

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #173: Qual tamanho dos problemas de Verstappen e Red Bull?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: