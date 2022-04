Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull chegou à origem do problema que levou ao abandono de Max Verstappen no GP da Austrália de Fórmula 1. E segundo o consultor Helmut Marko, o porpoising pode ser o culpado pela segunda corrida sem pontos para o atual campeão.

A temporada de defesa do título não começou do melhor modo para Verstappen, com dois abandonos em três corridas, colocando-o apenas na sexta posição no Mundial de Pilotos neste momento.

Tanto no Bahrein quanto na Austrália, os abandonos de Verstappen foram causados por problemas no sistema de combustível mas, a princípio, sem ligação entre ambos os casos de acordo com a equipe. E Marko está confiante de que tudo será resolvido em breve, além de revelar novas informações sobre o caso de Melbourne.

Depois de enviar as peças de volta ao Japão para ser analisado pela Honda, Marko, em entrevista ao canal austríaco ORF, falou sobre os resultados da investigação e o futuro do motor de Melbourne.

"Está tudo bem com o motor, sem problemas. O abandono foi causado devido a um duto de combustível de alta pressão. E isso possivelmente foi causado pelas quicadas".

A declaração de Marko pode ser vista com surpresa, porque a Red Bull sofre pouco com o porpoising nas retas, enquanto Mercedes e Ferrari frequentemente lamentam sobre os problemas causados pelo fenômeno.

Mesmo assim, Marko afirma que a Red Bull tem mais controle sobre a situação do que os rivais, apesar das dores de cabeça recentes.

Por fim, o austríaco chegou a mencionar que a Honda havia garantido que não haveriam problemas semelhantes com o motor no futuro.

"Do lado do motor, pudemos ver que nossos problemas no Bahrein e na Austrália foram completamente diferentes. No entanto, a Honda disse que podemos esperar que tudo seja resolvido".

POLÍTICA da F1: Os OB$TÁCULO$ para PORSCHE/RED BULL e AUDI virarem REALIDADE em '26; veja BASTIDORES

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #173: Qual tamanho dos problemas de Verstappen e Red Bull?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: