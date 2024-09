Sergio Pérez chegou à Red Bull em 2021, desde então sofre com comparações ao companheiro de equipe Max Verstappen. Muitos criticam que ele não consegue se igualar ao tricampeão mundial de Fórmula 1 e, ao longo das temporadas, o saldo de vitória do holandês não ajudou em nada o mexicano.

Durante a parceria dos dois, Verstappen conquistou sessenta primeiros lugares (além dos três títulos mundiais), enquanto Pérez somou apenas cinco vitórias. A situação fica ainda mais complicada para o mexicano quando analisamos as tabelas de pontuação desde 2021.

No entanto, o piloto começou 2024 com um objetivo claro: ele precisava chegar muito perto de Verstappen e garantir que a Red Bull mantivesse sua dominância ao longo do ano, algo que claramente não está acontecendo. É importante lembrar que a McLaren precisa de apenas oito pontos para ultrapassar os taurinos na tabela de construtores, enquanto Lando Norris se aproxima rapidamente de Max pelo título.

Desta maneira, Pérez não está fazendo seu papel de 'proteger' as costas de Verstappen e garantir mais um título para a conta do holandês e, muito menos, provando que pode lutar pelos primeiros lugares, como era esperado pela equipe de Milton Keynes. É em meio a esse turbilhão que o mexicano enfrentou diferentes rumores de que seria demitido de seu assento, apesar de ter contrato firmado até 2026.

Agora, quem opinou sobre a situação de Sergio foi Mika Hakkinen, que tem alguma moral para poder fazer análises sobre tudo que acontece no paddock. Com dois títulos mundiais sob seu nome, o ex-competidor compartilhou em sua coluna no Unibet Internacional:

"Há dois pilotos em uma equipe, e esses dois pilotos são naturalmente rivais um do outro antes de começarem, e nesse caso, em Sergio Pérez, a diferença entre Max e ele tem sido muito grande".

"Sergio tem aumentado [a diferença] constantemente, e o que isso significa é que a Red Bull não recebe os dados, não recebe as informações de ambos os carros para poder desenvolver o carro tão rapidamente quanto necessário, e isso tem sido uma desvantagem para o desenvolvimento da Red Bull".

O campeão mundial ainda disse que tenta não ser muito crítico com pilotos que passam pelas mesmas situações que ele enfrentou em pista, porém, nesse caso, há algo de diferente:

"Tento evitar críticas, mas só quero dizer que você precisa de dois pilotos para que a equipe possa comparar dados e diferentes configurações aerodinâmicas ou mecânicas do carro. É preciso comparar constantemente e, durante um fim de semana de corrida, o tempo é bastante curto, portanto, um carro não é capaz de levar a equipe adiante, são necessários dois carros".

Mika ainda defendeu que a Red Bull precisa de dois pilotos que estejam no mesmo nível, isso para que possam comparar dados e garantir que consigam trazer atualizações benéficas para o RB20 e os próximos carros.

"É necessário dois pilotos e Sergio Pérez não tem sido capaz de oferecer isso à Red Bull. Isso tem influenciado o sucesso, tem sido algo muito negativo".

É importante ressaltar que a Red Bull está enfrentando problemas no desempenho desde o GP da Espanha, quando Vertappen venceu pela última vez na temporada de 2024. Desde então, o holandês não consegue se defender em pista e está conquistando resultados frustrantes - inclusive um incomum sexto lugar no GP da Itália.

"Pérez está na F1 há muito tempo, não é o primeiro ano, não é o segundo ano, ele está lá há muito tempo, teve a oportunidade de se estudar, de se entender. O que ele precisa para ser o número um? Ele não tem, e não quero dizer que ele não tenha o talento para dirigir".

"Acho que todos os outros parâmetros não foram capazes de ajudar Sergio a atingir o nível que ele precisa para estar no mesmo nível de Max Verstappen e entregar o que a equipe está pedindo dele para poder construir uma equipe vencedora".

