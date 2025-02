O heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, admitiu a culpa pela batida durante os testes de carros anteriores (TPC) da Ferrari no circuito de Barcelona, no dia 29 de janeiro.

Apesar de ter batido, Hamilton, em entrevista ao PlanetF1 no lançamento do SF-25, carro da Scuderia para temporada 2025, disse estar satisfeito com o resultado das sessões em Montmeló: "Gostei muito dos testes que fizemos".

No entanto, o britânico admitiu a culpa pelo acidente na Catalunha ao tentar levar o carro ao máximo em tão pouco tempo disponível: "Tive que descobrir os limites do carro o mais rápido possível, porque só tenho alguns dias - e definitivamente fiz isso!", brincou.

"Tem sido muito divertido. Cada semana tem sido muito diferente", disse Hamilton. "Ainda há um longo caminho pela frente e muitos desafios, com certeza, mas acho que já cobrimos o máximo que poderíamos cobrir no pouco tempo que tivemos até agora".

O heptacampeão também está animado para pilotar um carro 'dele', ao invés de um carro projetado para outro piloto: "Esse carro será o meu carro. Meu e do Charles [Leclerc]".

"Já dirigi alguns dos carros mais antigos que foram construídos para outros pilotos, mas este foi construído para mim e para Charles, então só isso já é muito, muito legal".

