No último domingo, tivemos mais um capítulo do embate entre Lewis Hamilton e Max Verstappen na luta pelo título de 2021 da Fórmula 1. E o GP da Espanha rendeu algo muito além da terceira vitória no ano para o heptacampeão, que afirmou que pôde aprender muito sobre o holandês ao longo da corrida.

Na largada, Hamilton e Verstappen dividiram a primeira curva e ficaram bem próximos de se tocarem, com o holandês se mantendo agressivamente na trajetória para a segunda curva, saindo com a liderança da corrida.

A quase batida foi o quarto embate consecutivo entre os pilotos na largada, com Verstappen mantendo a ponta por quase toda a corrida, mas sem conseguir reagir à estratégia da Mercedes de parar Hamilton pela segunda vez, sem ter pneus para se defender quando o heptacampeão avançou na reta principal com o auxílio do DRS.

Quando perguntado pelo Motorsport.com para descrever a sensação no momento da manobra de Verstappen, Hamilton disse: "Quando chegamos na primeira curva, eu garanti que estava dando a ele o máximo de espaço possível. Na minha cabeça, é sempre uma maratona, não uma corrida curta. Então sempre penso a longo prazo".

"É, certamente, você pode ser um pouco mais agressivo. Mas eu precisava? Bem, eu estava naquela posição porque não fui agressivo quando não precisava ser".

Hamilton ainda reconheceu que houve um breve momento largada, quando Verstappen foi para trás da Mercedes por alguns anos, onde ele poderia ter se movido para o lado de dentro para fechar a porta.

"Eu sabia que Valtteri estava obviamente saindo em terceiro e o objetivo é trabalhar como equipe, então me mantive à esquerda. Agora, olhando, poderia ter um momento, quando Max foi para trás de mim, que eu poderia ter me mexido e fechado a porta. Mas não fiz".

Dando sua visão sobre a manobra, Verstappen disse: "O começo foi bom e, certamente, eu tinha um pouco menos de asa comparado à Mercedes e isso ajudou na hora de ficar ao lado de Lewis".

Hamilton destacou ainda que o GP da Espanha teve uma importância além da sua vitória.

"Eu aprendi muito sobre Max, talvez mais do que em todas as outras corridas que disputamos juntos. Mas não vou falar o que. É só que, quando você está correndo com alguém na pista, é possível ver as coisas de uma maneira diferente".

"Claro, eu estava observando Max atentamente e aprendi muito sobre o carro dele e como ele o pilota. Então foi uma ótima corrida nesse aspecto".

