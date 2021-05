Michael Masi, diretor de corridas da Fórmula 1, explicou por que Toto Wolff pediu que as bandeiras azuis fossem exibidas para Nikita Mazepin e disse que "muito raramente ouço Wolff no rádio do controle de corrida".

"Michael, bandeiras azuis", a mensagem incisiva de Wolff para Michael Masi.

"Michael, esse cara nos faz perder a posição", reiterou.

O chefe da Mercedes se referia ao piloto da Haas, Mazepin, que naquele momento estava à frente de Hamilton sem dar espaço ao heptacampeão mundial.

A mensagem do dirigente austríaco foi ouvida durante a corrida, levantando várias dúvidas relacionadas ao fato de um chefe de equipe poder falar diretamente com Masi.

No final da corrida, Michael Masi explicou por que a mensagem de Wolff foi ouvida na TV por todos os espectadores.

"Para ser honesto, muito raramente ouço Wolff no rádio do controle de corrida. Isso é uma das inovações que a FIA preparou junto com a F1 e que veio por meio de uma discussão em uma reunião da Comissão de F1 no ano passado para que pudessem ouvir parte da comunicação entre o pit-wall e as equipes, que é uma parte comum do que fazemos operacionalmente. Começamos no fim de semana de Montmeló", explicou.

“O Grupo F1, através de suas transmissões, fez alguns testes neste cenário para ver como seria. Todas as equipes foram notificadas e este final de semana foi o primeiro em que a comunicação entre a equipe e a Direção de Corrida foi transmitida ao vivo pela TV", concluiu.

