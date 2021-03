A pressão é a culpada pela corrida relativamente ruim de Sebastian Vettel no GP do Bahrein, disse o ex-piloto de Fórmula 1 Gerhard Berger.

Vettel teve um começo desfavorável como piloto da Aston Martin na primeira etapa da temporada de 2021, no final de semana passado. O alemão terminou em 15º lugar depois de ser penalizado por uma colisão no final da corrida com a Alpine de Esteban Ocon.

A exibição inicial decepcionante contribuiu para uma contínua sequência de mau desempenho do tetracampeão mundial, que passou as últimas duas temporadas na sombra do então companheiro de equipe Charles Leclerc na Ferrari.

De acordo com Berger, vencedor de 10 GPs, o problema para Vettel é a pressão. Para o ex-piloto de F1, o alemão apresenta a sua melhor forma quando está em um claro papel de líder de equipe e quando não é pressionado pelo outro lado da garagem.

"Sebastian é quatro vezes campeão mundial, então ele é um dos pilotos com mais destaque, sem dúvida", disse o austríaco ao podcast In the Fast Lane.

“Mas ele nunca reagiu bem sob pressão. Quando Daniel [Ricciardo] foi para a Red Bull, [ele] era muito forte e pressionou Sebastian. Para Sebastian foi difícil lidar com isso. Na Ferrari foi a mesma coisa."

"Eu só sinto que quando você o observa, você sente que ele não está livre. Ele não está relaxado o suficiente. Ele está tentando provar coisas que, neste momento, não são possíveis porque o carro não é bom o suficiente ou sua própria forma não é boa o bastante."

“Quando você está nessa situação, você precisa se sentar, dar um passo para trás e dizer 'bem, vá com calma e o sucesso virá de novo."

"Quando você fez tantas corridas, quando já é tetracampeão mundial, chega um ponto em que você talvez não esteja na situação para assumir todos os riscos, onde você luta como se lutasse antes de vencer qualquer corrida."

"De qualquer forma, simplesmente não funciona bem para ele. Ele começa a cometer erros e as pessoas começam a questioná-lo. Isso é só um passo a passo para mais pressão e, como eu disse no início, ele não gosta de pressão. "

Vettel está enfrentando uma dinâmica única de companheiro de equipe na Aston Martin, já que o pai de Lance Stroll, Lawrence Stroll, é sócio do time.

No entanto, Berger não acha que isso será um problema para o alemão se ele começar a superar Stroll. A escuderia ainda deve focar sua atenção no piloto mais rápido, independentemente dos laços familiares.

"Depende do desempenho dele", acrescentou Berger.

"Se você for mais lento do que o seu companheiro de equipe, e ele também for o dono da escuderia, as coisas talvez girem mais lá. Mas não é a mesma coisa em todos os lugares? Se você for mais lento do que seu companheiro, as equipes naturalmente se concentrarão mais naquele que é mais rápido."

“No final das contas é mais psicológico. É apenas uma situação desconfortável quando você está em uma equipe e seu companheiro é mais rápido."

"Mas isso é algo com que você tem que lidar. Se você é um esportista desse nível, tem que lidar com companheiros de equipe fortes."

"E eu tenho que dizer que Lance não está fazendo um trabalho ruim. Ele está se saindo bem. A única coisa no momento que eu acho é que ele está tendo problemas com a traseira do carro. O carro não parece muito bom."

"Acho que não é realmente um problema de piloto que eles têm no momento, o carro não está funcionando da maneira que [Aston Martin] esperava", concluiu.

