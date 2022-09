Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP de Singapura, o primeiro desde 2019. E no primeiro treino livre pelas ruas de Marina Bay, deu Mercedes. Lewis Hamilton foi o primeiro colocado, menos de um décimo de segundo à frente de Max Verstappen que, por sua vez, terminou com Charles Leclerc em sua cola

Completaram o top 10: Sergio Pérez, George Russell, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Lance Stroll, Pierre Gasly e Fernando Alonso.

O início da sessão teve uma rápida bandeira amarela quando Russell acabou perdendo o ponto de frenagem e quase acertou a barreira de proteção. Como o britânico não bateu e conseguiu manobrar para voltar, a neutralização foi rápida.

Após os 15 minutos iniciais de sessão, Verstappen mostrava um ritmo dominante, apesar da Red Bull ter demonstrado anteriormente preocupação com a performance em Singapura. De pneus médios, o holandês marcava 01min44s748, 1s161 à frente de Pérez com Alonso em terceiro, Sainz em quarto e Norris fechava o top 5, a mais de 2s. Hamilton era o 12º enquanto Russell e Leclerc ainda não tinham tempos marcados.

Aos poucos, o entardecer sobre Singapura foi dando lugar ao começo da noite. E, junto disso, os tempos seguiram caindo.

Quando a sessão chegou à metade, os pneus macios davam as caras pela primeira vez, mas os tempos ainda eram dominados pelos médios e duros. Verstappen seguia na ponta com 01min44s236, 1s1 à frente de Alonso, com Pérez, Vettel e Sainz fechando o top 5. Russell era o sexto, com Hamilton em nono e Leclerc em 11º.

Próximo à marca de 20 minutos, uma bandeira amarela nos dois primeiros setores da pista devido ao fato de Stroll estar andando lento pelo traçado. Pouco depois, o canadense parou e a direção e prova acionou a bandeira vermelha.

A sessão foi retomada com 16 minutos ainda no relógio. Neste momento, Verstappen liderava com Leclerc em segundo, Pérez, Russell e Sainz fechando o top 5.

No final, deu Hamilton. O britânico da Mercedes surpreendeu nos minutos finais, marcando 01min43s033 para terminar apenas 0s084 à frente de Verstappen, com Leclerc em terceiro. Completaram o top 10: Sergio Pérez, George Russell, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Lance Stroll, Pierre Gasly e Fernando Alonso.

A Fórmula 1 volta à pista de Marina Bay ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre para o GP de Singapura. A sessão acontece a partir das 10h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. E já anote aí: assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com a análise do primeiro dia de atividades. Não perca!

