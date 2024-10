Já é race week no Brasil! E sabe quem mais está comemorando a chegada da Fórmula 1 em São Paulo? Ele mesmo, o patrão Lewis Hamilton. O piloto, que é britânico, recebeu a cidadania brasileira honorária em novembro de 2022.

Está valendo ter duas 'home races'? É claro que sim. O heptacampeão nunca escondeu seu amor pelo país e admiração por Ayrton Senna, que, inclusive, é uma de suas inspirações para estar no automobilismo.

No Instagram, usando os Stories, Hamilton se despediu do México, após um fim de semana de recuperação. O piloto cruzou a linha de chegada como quarto, após rodar no GP dos Estados Unidos e abandonar a etapa.

Na publicação, ele agradeceu o carinho dos fãs mexicanos e todo o 'calor' da torcida da Mercedes e se mostrou muito feliz por 'voltar para casa'.

"Obrigado, México, você é lindo. Agora, vou para minha casa. Brasil!!! Estou voltando para casa e mal posso esperar para ver você!"

