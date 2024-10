Sergio Pérez teve um fim de semana terrível no México e deixou sua casa com um gosto amargo na boca. O piloto largou da 18ª posição e cruzou a linha de chegada em 17°, ficando à frente apenas dos pilotos que não terminaram a corrida de Fórmula 1.

Com seu assento já ameaçado para 2025, com Liam Lawson sendo testado para se tornar parceiro de Max Verstappen, o resultado do mexicano o colocou em uma situação ainda pior.

Importante lembrar que, com Verstappen cruzando como sexto e Pérez fora da zona de pontuação, a Red Bull perdeu terreno para a Ferrari, que assumiu a terceira colocação na tabela de construtores.

No México, além de Pérez ter sido eliminado no Q1, o piloto também recebeu uma penalidade por queimar a largada e ainda teve um embate com Lawson na Curva 5, que resultou em problemas em seu assoalho.

O competidor chegou a admitir que teve uma temporada "terrível" e, agora, a pressão que sofre se torna ainda maior a medida que o fim do ano se aproxima e os problemas se acumulam. Esse cenário faz com que a Red Bull precise reconsiderar as opções para 2025.

Quando questionado sobre o futuro da equipe, Christian Horner foi sincero e incisivo ao comentar a situação de Pérez e a pressão que ele enfrenta para tentar se garantir como companheiro de Verstappen.

"Checo, mais uma vez, teve um fim de semana horrível. Nada funcionou para ele", começou o chefe do time de Milton Keynes.

"Ele sabe que a F1 é baseada em resultados e, inevitavelmente, quando você não tem boas entregas, os holofotes ficam em você".

Horner ainda admitiu que o time não pode continuar com os resultados negativos e falta de pontos somados por parte do mexicano nas últimas etapas. A clara diferença entre Pérez e Verstappen se tornou uma verdadeira dor de cabeça para a Red Bull.

"Como time, nós precisamos dos dois carros pontuando e essa é a natureza da F1".

Na conversa, Horner ainda garantiu que Sergio estará presente no GP do Brasil e continuará como competidor da Red Bull, mas "decisões difíceis" podem ser tomadas ainda antes do fim da temporada.

"Como equipe, nós estamos trabalhando com ele e dando todo apoio que podemos. Nós fizemos tudo que podíamos para apoiar Checo e continuaremos fazendo isso no próximo fim de semana no Brasil".

"Mas tudo tem um limite", disparou o chefe da Red Bull. "Chega um ponto que decisões difíceis devem ser tomadas.

Liam Lawson, VCARB 01, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Importante lembrar que a disputa entre Pérez e Lawson no México resultou em uma troca irritada entre os dois pilotos, com o neozelandês, inclusive, mostrando o dedo do meio para o mexicano ainda na pista.

Sergio também disparou críticas ao jovem que assumiu o lugar de Daniel Ricciardo em Austin. O piloto não ficou contente e defendeu que Lawson deveria ser "mais humilde".

Porém, Horner não concordar com o companheiro de Verstappen e entende que as disputas são normais quando se tratar de competir por posições na F1.

"Isso é F1. Nós vemos muitas disputas intensas", disse ao Sky Sports F1. "Eu acho que isso demonstra que duas equipes de uma mesma dona podem disputar e serem independentes enquanto estão na competição".

