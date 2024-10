F1: Colapinto descarta rumores sobre ir para RB em 2025

Franco Colapinto, que assumiu o assento de Logan Sargeant na Williams no fim da temporada de Fórmula 1, parece ter mexido com o mercado de pilotos e começou a ser relacionado com uma possível transferência para a RB em 2025.

Importante lembrar que o piloto não tem vaga para a próxima temporada, uma vez que o time de Grove já assinou com Carlos Sainz para se tornar companheiro de Alexander Albon.

O argentino vem impressionando, principalmente depois de marcar alguns pontos em suas duas primeiras corridas. Até o momento, tendo completado cinco etapas, Colapinto já tem cinco pontos em seu bolso e nunca terminou abaixo da 12ª colocação.

Esse desempenho foi o suficiente para que o piloto começasse a ser cogitado pela Sauber, com James Vowles tendo o oferecido para a única vaga aberta oficialmente para 2025, e até mesmo pela Red Bull, no caso de Liam Lawson tomar o lugar de Sergio Pérez ao lado de Max Verstappen.

Apesar de ter existido conversas casuais entre a Williams e o time de Milton Keynes, com Vowles disposto a emprestar Colapinto, o próprio decidiu descartar a possibilidade de que estará no grid em 2025.

"Não, no momento, não entendo muito do que estão falando. Não sei de onde isso veio", disse Colapinto à F1 TV.

"Não tenho nenhuma vaga para o próximo ano e, no momento, não estarei correndo na F1. Provavelmente estarei correndo em outro lugar".

"Então, talvez seja um ano em que não estarei aqui, mas espero mostrar que mereço uma vaga aqui o suficiente para voltar em 2026 ou 27. Esse é o meu objetivo e é por isso que estou fazendo o que posso, corrida após corrida".

"É por isso que [após a classificação] fiquei desapontado com o resultado e estou apenas tentando fazer o meu melhor sessão após sessão para tentar mostrar que mereço estar aqui".

Embora se saiba que a Red Bull demonstra algum interesse em Colapinto, Helmut Marko deixou claro que o time não quer contratar pilotos de fora por empréstimo e deve focar em seu próprio programa de juniores, tendo o nome de Isack Hadjar, na Fórmula 2, já no radar e aguardando cenas dos próximos capítulos.

"O problema com ele é que ele tem um contrato de longo prazo com a Williams", disse o austríaco ao Kleine Zeitung. "Não é interessante para nenhuma equipe [pegá-lo por empréstimo]. Você não quer treinar um piloto para outra equipe".

Sobre a possibilidade de emprestar Colapinto à RB, Vowles acrescentou: "Acho que em todas essas coisas no momento, vamos começar com o básico".

"Ele conquistou seu lugar no grid, e o que queremos ajudar com isso é encontrar um lugar para ele nesse sentido".

"Não posso lhe dizer o que parece no momento, porque A, é muito delicado, e B, não há muito o que discutir agora".

