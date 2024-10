Mais uma vez a disputa entre Lando Norris e Max Verstappen se tornou o assunto do paddock após o GP do México e a disputa pela segunda posição. O tricampeão de Fórmula 1 foi punido com 20 segundos por empurrar o britânico para fora da pista e ultrapassar da mesma maneira.

A penalização fez com que o piloto da McLaren sentisse que o rival "teve o que merecia" após a disputa que acabou excedendo os limites das regras da FIA sobre as disputas.

No México, Verstappen tinha conseguido tomar a liderança de Carlos Sainz, mas foi ultrapassado e acabou caindo nas 'garras' de Norris pela segunda colocação na volta 10. A batalha dos dois garantiu que Charles Leclerc tomasse a posição, fazendo os dois caírem no grid.

Diferentemente do polêmico incidente ocorrido uma semana antes em Austin, Norris garantiu que seu eixo dianteiro estivesse à frente do de Verstappen no ápice da Curva 4, o que significava que ele precisava ter espaço de corrida.

No entanto, Verstappen foi até a linha branca, forçando Norris a sair da pista. Cortando pela grama, o piloto da McLaren ganhou uma posição fora da pista, mas logo foi forçado a tomar uma ação de evasão quando, na Curva 8, o tricampeão se aproximou violentamente do britânico, forçando novamente os dois pilotos a saírem da pista e retomando a segunda posição.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Como sanção pelos dois movimentos, Verstappen recebeu penalidades de 10 segundos - o primeiro por forçar outro piloto a sair da pista, e o segundo por sair da pista e ganhar vantagem.

"Acho que não preciso dizer muito", disse Norris. "Acho que o que aconteceu é bastante autoexplicativo".

"Fiz tudo o que me foi dito em termos de regras, diretrizes e tudo o mais, mas não era para ser e, é claro, ele recebeu algumas penalidades por isso".

Com relação aos esforços que ele acredita que Verstappen faria para derrubar sua disputa pelo título, Norris acrescentou: "Eu entro em todas as corridas esperando uma batalha difícil com Max".

"Está claro que não importa se ele vence ou é o segundo colocado, seu único trabalho é me vencer na corrida, e ele se sacrificará para fazer isso, como fez hoje [domingo].

"Mas eu quero ter boas disputas com ele. Quero ter essas batalhas difíceis, como já o vi ter muitas vezes. Mas batalhas justas".

"Sempre vai estar em jogo. Sempre será difícil com Max. Ele nunca vai facilitar a vida de ninguém, especialmente a minha a essa altura do ano. Mas acho que hoje foi apenas... Não foi uma corrida justa e limpa e, portanto, acho que ele teve o que merecia".

Antes do GP do Qatar, haverá discussões entre a FIA, a comissão de monopostos e a Associação de Pilotos de GPs para discutir possíveis mudanças nas diretrizes usadas como regras de engajamento.

Em seguida, elas serão discutidas com os pilotos no Qatar antes de serem implementadas potencialmente para esse fim de semana e para o final da temporada em Abu Dhabi.

