Max Verstappen e Lewis Hamilton protagonizaram uma rivalidade e uma batalha ferrenha durante a disputa pelo título da temporada 2021 da Fórmula 1 com 'farpas' e indiretas ao longo do ano. Em 2022, a situação tomou proporções menores, mas não deixou de existir completamente, contudo, o heptacampeão descartou que realmente exista algum problema entre ele e o atual bicampeão.

Mesmo brigando por objetivos diferentes na temporada passada, Hamilton e Verstappen não deixaram de trocar faíscas. No GP de São Paulo, por exemplo, o piloto da Mercedes foi questionado sobre o toque entre eles e o britânico respondeu aos jornalistas: "Sabem como é com Max..." Enquanto o outro lado da disputa rebateu: "É uma pena. Eu quero correr, quero ter uma boa batalha, mas quando o outro não quer..."

Contudo, em entrevista a Fomule 1, Lewis Hamilton rechaçou os rumores de que ele e o holandês realmente tenha alguma desavença além das provocações por conta da rivalidade na pista: "As pessoas gostam de falar sobre problemas entre Max e eu”, disse Hamilton. "São contos de fadas. Eu o respeito. Ele é muito mais jovem, então talvez tenha algum problema comigo", ponderou. "Não tenho certeza sobre isso e, na verdade, estou assumindo que não, embora não possa falar por ele".

Mesmo quanto questionado sobre tudo que aconteceu em 2021, o heptacampeão deixou claro que a briga pelo campeonato não foi razão para que ele carregasse algum tipo de ressentimento pelo holandês de 25 anos.

"Ele fez tudo o que tinha que fazer em 2021, então por que eu deveria ter um problema com ele? Ele jogou e entregou todo fim de semana, ninguém pode tirar isso dele", concluiu.

