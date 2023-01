Carregar reprodutor de áudio

A McLaren não conseguiu repetir o feito de 2021 e vencer uma corrida no início da segunda era do efeito solo na Fórmula 1, com Lando Norris conquistando um único pódio para a equipe no GP da Emilia Romagna. Contudo, o britânico crê que o esquadrão papaia será capaz de dar um "salto" de desenvolvimento e desempenho nesta temporada em relação a 2022.

As lutas com o MCL36 levaram a equipe de Woking a ter seu grande primeiro retrocesso competitivo desde o início do plano de recuperação liderado por Andreas Seidl. Depois de terminar o ano em terceiro lugar no campeonato de construtores de 2020, a McLaren caiu para quinto, atrás da Alpine, enquanto aguarda a conclusão do seu novo simulador e túnel de vento.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Norris avalia que a equipe papaia deve igualar em 2023 os ganhos que a Ferrari, vice-campeã em 2022 e quatro vezes vencedora de GP, conseguiu em um inverno: "Isso é possível. Acho que o que eles fizeram foi extremamente bom. Ir de onde estavam [em 2021], de quase ser derrotado por nós, para conquistar vitórias, lutar por pódios todo fim de semana… É isso que precisamos buscar, esse nível de salto de uma temporada para outra."

“Eles obviamente não tiveram sorte, mas maximizaram uma nova era, um novo conjunto de regras para a Fórmula 1 com novos carros, o que lhes permitiu dar um salto maior do que nunca. Mas ainda há muitas oportunidades para conseguirmos algo assim e é aí que precisamos definir nossos objetivos.”

Norris, de 23 anos, acrescentou que não queria ter que esperar pelo novo túnel de vento – que provavelmente não afetará o desempenho do carro até 2024 – para que a equipe melhorasse notavelmente. Em vez disso, ele considerou que a McLaren pode fazer um uso muito melhor de seus recursos atuais.

Ele acrescentou: “O fato é que temos que fazer um trabalho melhor e a equipe tem que fazer um trabalho melhor para fazer um carro melhor. Acho que já neste ano precisamos progredir. Tenho fé que podemos. Temos uma quantidade enorme do que precisamos nas áreas certas e nas pessoas certas e assim por diante. É apenas o obstáculo final, a coisa final para nos colocar no mesmo nível e não ter desculpa contra Red Bull, Mercedes e Ferrari."

Embora Norris tenha contrato com a McLaren até o final de 2025, ele admite que sua impaciência para vencer foi exacerbada pelo ex-companheiro de equipe Carlos Sainz e pelo rival do título da FIA F2 em 2018, George Russell, fazendo mudanças de carreira potencialmente decisivas à Ferrari e a Mercedes para vencer corridas.

Norris continuou: “Eu gostaria de estar lá com eles. Claro, eu gostaria de estar nessa batalha. Sinto que mereço estar nessa batalha. Sinto que posso ser, e acho que será uma grande batalha. Mas não é a posição em que estou no momento... Posso correr contra eles no futuro e posso fazer o mesmo que eles estão fazendo."

