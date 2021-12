Lewis Hamilton disse que se sente "um milhão de vezes melhor" em sua decisão do título de Fórmula 1 de 2021 contra Max Verstappen do que em 2016 contra o ex-companheiro de equipe na Mercedes, Nico Rosberg.

O britânico enfrentará neste domingo sua quarta decisão pelo título da categoria em Abu Dhabi, após o evento de 2010 que terminou com o primeiro triunfo de Sebastian Vettel no campeonato em uma disputa contra Fernando Alonso, Mark Webber e Hamilton, depois em 2014 e 2016 Hamilton e Rosberg tiveram batalhas pelo título decididas no mesmo local.

Na última disputa, Hamilton venceu a corrida - assim como em 2014 e em outras quatro ocasiões na pista de Abu Dhabi - mas Rosberg terminou em segundo lugar ocasionando a única derrota no campeonato que o britânico da Mercedes sofreu na era dos turbo híbridos da F1.

A temporada de 2021 terminará no domingo, com Verstappen começando a corrida da pole position.

Isso dá ao holandês uma vantagem inicial na disputa, onde Max e Lewis entram no mesmo nível por pontos.

Depois de perder na classificação para Verstappen no sábado, Hamilton comparou seus sentimentos antes da corrida de domingo com 2016 - a última vez que uma batalha pelo campeonato da F1 chegou à etapa final.

"[Eu me sinto] um milhão de vezes diferente", respondeu ele. "É um cenário muito, muito diferente. Completamente diferente e me sinto um milhão de vezes melhor agora do que antes. Me sinto bem."

Hamilton disse que explicar por que ele se sentiu melhor em 2021 em comparação com cinco anos "não é algo que eu particularmente gostaria de abordar", mas acrescentou que ele está "apenas em um lugar diferente na vida do que em 2016".

Ele continuou: "[Estou] enfrentando resistências diferentes na vida e, desta vez, estou apenas em um lugar diferente e muito mais feliz."

