Com a mudança no formato do fim de semana devido à introdução da corrida sprint, o segundo e último treino livre para o GP da Grã-Bretanha foi realizado na manhã deste sábado (17). E mesmo liderando a sessão, Max Verstappen não entende porquê a Fórmula 1 não abandonou o TL2, afirmando que ele "não importa mais".

A chegada da sprint levou a uma modificação na programação que estamos acostumados, com um treino livre e a classificação na sexta, TL2 e corrida sprint no sábado e o GP no domingo.

Após o início da classificação, os carros estão em condição de parque fechado, impedindo a realização de grandes modificações. Mesmo assim, a F1 optou por manter um segundo e último treino livre antes da sprint.

O único valor dessa sessão passa a ser a simulação de corrida, com as equipes podendo entender melhor os pneus.

Mas Verstappen questionou essa manobra, porque efetivamente não há um objetivo nessa sessão, já que os ajustes foram concluídos.

"O que acho estranho é fazer a classificação e não poder mudar nada no carro", disse ao canal holandês Ziggo Sport.

"Aí você tem mais um treino livre e a corrida sprint. Eu fico pensando: por que não largar o segundo treino livre, já que ele não importa mais?".

A F1 optou por impor o parque fechado na sexta em vez da sprint, porque não queria abrir a porta para que as equipes montassem "carros de classificação". Verstappen também disse que todo o fluxo da sexta pareceu "estranho", com a classificação sendo menos intensa.

"Foi uma sexta como qualquer outra. Mas em vez do TL2 você tem uma sessão de classificação, que não conta como a pole. Então é estranho".

"Parece estranho fazer uma classificação valendo nada. Você não tem aquela sensação de pole. Mas, com sorte podemos atacar no sábado".

Verstappen largará em segundo na sprint, após ser superado por Hamilton na classificação da sexta.

Após a classificação, Verstappen reclamou de problemas de balanço, que não o deixaram totalmente confortável com o carro. Mesmo assim, o holandês conseguiu a liderança do TL2 neste sábado.

Verstappen reconheceu que uma combinação de mudança de temperatura na pista e muito vento por trás ajudou a Mercedes na sexta.

"Não esperava tanta aderência e, no final, acho que colocamos muita asa traseira também. Mas a pista estava realmente muito mais rápida na classificação do nada, especialmente as curvas de baixa".

"Há tantas que são pé embaixo agora, que você não ganha tanto tempo mais com as curvas de alta. Não foi ideal".

