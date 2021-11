Após a vitória dominante no GP do México de Fórmula 1, a Red Bull chega forte ao Brasil como principal candidata ao primeiro lugar, e não é apenas a equipe austríaca que fala isso: Lewis Hamilton, da Mercedes, também acredita que os rivais pelo título terão a vantagem em São Paulo, onde costumam ser favoritos.

Na última corrida em Interlagos, realizada em 2019, Max Verstappen venceu com facilidade, no que poderia ter sido seu segundo triunfo consecutivo. Em 2018, o holandês liderava a prova até tocar com o retardatário Esteban Ocon e perder a ponta. O carro de 2021 da escuderia está melhor que os últimos anos e os coloca em posição ainda melhor.

"Eu imagino que seja muito íngreme [batalha pela vitória no Brasil]", disse Hamilton na coletiva de imprensa do GP de São Paulo. "Acho que o ritmo deles foi fenomenal na última corrida e tiveram um carro forte o ano todo, o melhor - você pode dizer. Então, acho que fizemos o máximo que podíamos."

"Definitivamente vamos dar tudo este fim de semana para ver se conseguimos extrair mais da nossa máquina. Da última vez aqui, eles foram incrivelmente fortes, então vamos antecipar que serão novamente muito difíceis de derrotar, mas quando há vontade, há jeito - espero", acrescentou.

Questionado se a corrida sprint, que retorna para sua última edição do ano no Brasil, seria benéfica à Mercedes por Interlagos ser um circuito que favorece ultrapassagens, Hamilton respondeu que o formato não os ajudaria se a escuderia for mais lenta.

"Não adianta nada se eles forem mais rápidos, mas vamos esperar para ver", comentou o heptacampeão. "O que nos concentramos é em colocar o carro na janela certa, o que não é fácil. Não é um veículo simples de configurar, mas provavelmente é semelhante para todos."

"Eu estive com os engenheiros um pouco antes tentando ter certeza de que começaríamos com o pé direito, porque precisamos do P1 - então será ainda mais intenso neste fim de semana", completou.

