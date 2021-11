Lewis Hamilton sente que ele e a Mercedes estão na melhor forma que já apresentaram na temporada a caminho das duas últimas corridas da Fórmula 1 em 2021, que decidirá o título do ano para ele ou Max Verstappen.

Com vitórias consecutivas em Interlagos e no Catar, o heptacampeão reduziu a vantagem de Verstappen no Mundial para oito pontos, com duas corridas e 52 pontos restantes na temporada.

Mas após uma temporada com momentos de altos e baixos próprios, além de momentos em que a Mercedes não conseguia bater de frente com o ritmo da Red Bull, Hamilton sente que tudo está se juntando no momento certo.

E, em particular, ele tem claro que as dificuldades no início da temporada, quando sofria fisicamente das consequências da Covid-19, agora são coisas do passado.

"Me sinto ótimo", disse após a vitória em Losail. "Sinto que estou na minha melhor forma física do ano. Obviamente, no começo do ano, não estava particularmente bem, então agora me sinto ótimo. O carro está melhor do que nunca e me sinto positivo para as próximas corridas".

"Acho que as pistas devem ser boas para o nosso carro, então mal posso esperar por essa batalha".

O triunfo de Hamilton no Catar marca suas primeiras vitórias consecutivas desde os GPs de Portugal e da Espanha em maio, sendo consequência da Mercedes entender melhor o W12 e encontrar um ajuste mais confortável.

A confiança que vem disso deixa Hamilton otimista sobre suas chances nas corridas finais, os GPs da Arábia Saudita e de Abu Dhabi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"Com o passar do ano, começamos a entender melhor o carro. Definitivamente conseguimos tirar mais performance do pacote sem atualizações. Não trazemos nada de novo desde SIlverstone, então é fenomenal ver como conseguimos melhorar".

"Acho que tem sido muito apertado entre os dois carros, claramente. Então acho que isso cria uma grande batalha. Mas nessas duas últimas, acho que conseguimos fazer um trabalho melhor no geral. Espero que possamos manter isso para as próximas duas".

A própria Mercedes ficou impressionada com o trabalho de Hamilton nos últimos dois finais de semana, e destacou o Brasil como um ponto alto de sua carreira.

"Acho que o Brasil foi a melhor corrida que já vi dele", diz o diretor de engenharia Andrew Shovlin. "Classificação, aquela volta foi inacreditável quando você pensa o quão próximo a Red Bull estava de nós".

"Hoje [no Catar] ele teve a corrida sob controle do início ao fim, então ele não teve que trabalhar tão duro quando pensávamos. Lewis sabe o que é necessário para vencer esses campeonatos e a equipe sabe o que fazer. Estamos fazendo isso. Ter ele ali no carro é uma grande injeção de confiança".

