F1 - Verstappen: "Todos sabemos o quão bom Alonso é"

Após compartilhar pela primeira vez em sua carreira o pódio com Fernando Alonso, Max Verstappen afirmou estar contente por ver o espanhol terminando entre os primeiros colocados do GP do Catar de Fórmula 1, elogiando o bicampeão.

Antes do Catar, o último pódio de Alonso havia acontecido quando Verstappen ainda disputada a Fórmula 3 Europeia, no GP da Hungria de 2014. Na ocasião, ainda correndo pela Ferrari, o bicampeão havia terminado na segunda posição.

Alonso, em declarações à DAZN, se mostrou orgulhoso dos pilotos que o acompanharam ao pódio: "Compartilhar o pódio com Hamilton e Verstappen e não com outros, apesar de respeitar a todos". E o holandês, na coletiva de imprensa da FIA, demonstrou a mesma admiração pelo espanhol.

"É uma pena que Checo não tenha conseguido subir ao pódio, mas somamos bons pontos para a equipe. Mas me alegro também por Fernando. Todo sabemos o quão bom ele é, isso não há nenhuma dúvida".

Foi a penalização de cinco posições a Verstappen (e três a Valtteri Bottas) que permitiu a Alonso sair da terceira posição no GP e, após ultrapassar Pierre Gasly, ele conseguiu se manter na terceira posição após ser ultrapassado pelo holandês.

Possivelmente Verstappen pensou que Alonso o poderia ajudá-lo nos primeiros metros, já que ele sairia logo atrás de Lewis Hamilton e com os pneus macios, contra os médios do heptacampeão. O próprio Alonso acreditou que poderia estar liderando a corrida após a primeira curva, podendo ultrapassar também Gasly, que saia do lado sujo. Mas o britânico teve uma boa saída para manter a ponta.

Após a primeira curva, Alonso esteve próximo de se tocar com Verstappen, que buscava recuperar o máximo de posições possíveis saindo da sétima colocação. Mas o holandês precisou tirar o pé, deixando Alonso e Gasly passarem.

De sua parte, Christian Horner, chefe da Red Bull, também falou de Alonso: "Checo teve azar de não ir ao pódio, acredito que sem o safety car virtual poderia ter passado Alonso na última volta. Faz tanto tempo desde que vimos Fernando no pódio pela última vez, foi legal vê-lo ali".

Com o terceiro lugar do domingo, Alonso chega ao 98º pódio de sua carreira, encerrando um jejum de sete anos que se tornou o segundo maior da história da F1.

