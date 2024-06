A Fórmula 1 completou o primeiro dia de treinos em Barcelona, visando a realização do GP da Espanha, décima etapa do campeonato.

Lewis Hamilton foi o mais rápido durante os 60 minutos, com 1min13s264, seguido por Carlos Sainz por apenas 0s022. Também muito perto ficou Lando Norris, a apenas 0s055 de seu compatriota.

Pierre Gasly surpreendeu e ficou em quarto, à frente de Max Verstappen, que tece que se conformar com a quinta colocação, a 0s240 do líder.

O Treino

Norris começou no comando do TL2, com 1min14s197, seguido pela dupla da Mercedes, todos com pneus médios. Em sua primeira tentativa, Verstappen chegou ao quarto lugar. Com 10 minutos de sessão, Russell assumiu a ponta, com 1min14s089.

Com 20 minutos de treino e todos nos pits, Hamilton era o terceiro, seguido de Verstappen, Sainz e Leclerc. Todos fizeram suas marcas com pneus médios.

A dupla da Ferrari, com macios, pulou à frente, com Sainz marcando 1min13s286. Norris se meteu entre eles na sequência, a 0s033 do espanhol.

Verstappen 'reagiu' e chegou ao terceiro lugar, sempre reclamando bastante sobre o equilíbrio de seu RB20.

Quase na metade da sessão, Hamilton chegou à liderança, com 1min13s264. Naquele momento, os três primeiros eram separados por menos de um décimo. Quem surpreendia a esta altura era Pierre Gasly, em quarto.

Como ocorre normalmente, a segunda metade do TL2 foi para as simulações de corrida, não mudando os principais tempos de maneira significativa.

Sendo assim, Hamilton liderou o treino, seguido por Sainz, Norris, Gasly e Verstappen, no top 5.

Neste sábado o TL3 será às 7h30. O quali terá início às 11h e a largada do GP da Espanha será às 10h neste domingo (horários de Brasília).

Resultado

