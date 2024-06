Os documentos oficiais da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que detalham todas as atualizações trazidas pelas equipes para o GP da Espanha de Fórmula 1, causaram intriga nesta sexta-feira, por conta do apresentado pela Mercedes.

Com a 'pernada' europeia começando, sendo cinco corridas em seis semanas, espera-se que a Mercedes esteja na parte da frente do grid em Barcelona por conta das mudanças. De fato, o chefe da equipe de Brackley, Toto Wolff, falou abertamente após o GP do Canadá que haveria novas peças 'a bordo' para essa corrida.

"De forma direta, parece que estamos aumentando o desempenho a cada fim de semana e também temos novidades, novas peças chegando em Barcelona que devem nos ajudar", disse ele. "Portanto, espero que possamos continuar essa trajetória positiva."

Conforme revelado posteriormente pelo Motorsport.com, o principal elemento desse pacote de atualização para a Espanha foi um novo assoalho, que é um dos elementos de desempenho mais importantes dos carros de F1 atuais.

Normalmente, a chegada de novas peças seria formalmente notificada às equipes rivais e à mídia na manhã de sexta-feira, quando a FIA publica o que é oficialmente conhecido como 'Car Presentation Submissions'.

Esse documento detalha todos os novos componentes que as equipes estão usando, além de apresentar uma explicação sobre o objetivo dessas atualizações.

Isso faz parte do requisito do Artigo 19.1 c) dos Regulamentos Esportivos da F1, que estabelece: "Cada competidor deve fornecer um documento resumido ao Delegado de Mídia, listando o nome e uma breve descrição de todos os principais componentes e conjuntos aerodinâmicos e de carroceria que não tenham sido executados em uma Competição anterior ou TCC (teste de carros atuais) e que pretendam ser executados na Competição."

Portanto, a ausência do novo assoalho na apresentação da Mercedes para o GP da Espanha indicava que a fabricante alemã talvez tivesse encontrado um obstáculo e atrasado a introdução de sua nova peça. No entanto, esse não é o caso, já que a equipe realmente seguiu em frente com seu novo assoalho.

Então, como a Mercedes poderia introduzir seu novo assoalho sem precisar notificar a FIA? As respostas estão nas especificidades do que a Mercedes mudou e o que as regras exigem. Os requisitos do Artigo 19.1 referem-se inteiramente a novos componentes "aerodinâmicos e de carroceria", ou seja, qualquer coisa que tenha mudado de forma ou sido modificada de uma nova maneira.

O novo assoalho que a Mercedes introduziu é, na verdade, uma mudança não em seu perfil, mas puramente no peso, pois é simplesmente uma versão mais leve do que tem sido usado até agora. Portanto, de uma perspectiva aerodinâmica e do ponto de vista das regras, ele é oficialmente idêntico. É por isso que a FIA não precisou ser notificada.

Do ponto de vista da Mercedes, no entanto, um ganho de peso em uma área tão baixa do carro deve trazer um aumento de desempenho - especialmente em uma pista crítica para a aerodinâmica e a dinâmica do carro como Barcelona.

