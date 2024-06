Os mais recentes desenvolvimentos da Ferrari, incluindo sidepods revisados, foram revelados antes do GP da Espanha de Fórmula 1.

A Ferrari conseguiu preparar suas últimas atualizações para o GP da Espanha, enquanto tenta se recuperar das dificuldades do Canadá.

Mesmo antes das mudanças da equipe serem formalmente confirmadas no documento de submissão da FIA antes da abertura dos treinos livres, as modificações em seus sidepods, winglets ‘Cobra’ ao lado do cockpit e da asa traseira, se destacaram em termos visuais.

O impulso ocorre apenas duas semanas depois que as esperanças da Ferrari de voltar à disputa do campeonato sofreram um golpe com uma exibição ruim no Canadá, que terminou em duplo abandono.

Em termos das alterações feitas nos sidepods para Espanha, parece que a equipe fez a maior parte do seu trabalho remodelando o corte inferior e a linha de ‘cintura’ a partir de então, com mais espaço entre eles e a superfície superior do assoalho.

Isso provavelmente melhorará o desempenho por si só, mas também oferece uma plataforma para a equipe desenvolver quando um novo piso que está em desenvolvimento chegar a algumas corridas.

Ferrari SF-24 Cobra winglet comparison Photo by: Uncredited

Os winglets ‘Cobra’ ao lado do cockpit também foram otimizados como parte da atualização. Estes são agora muito mais altos do que antes, estendendo-se ao redor da perna traseira da carenagem do halo, o que reposicionará a área horizontal do flap superior e, portanto, ajustará o curso do fluxo de ar e dos vórtices que dele saem.

A Ferrari também adicionou uma asa traseira de downforce médio-alto ao seu grupo em Barcelona, na tentativa de encontrar o equilíbrio certo entre as especificações já vistas em Mônaco e Ímola.

O design do plano principal e do flap superior ficam entre a variante de alta pressão aerodinâmica usada em Mônaco e a variante de downforce médio usada em Ímola.

No entanto, embora seja claro que estes elementos suportam o nível correto de downforce, também haverá um impacto no desempenho do DRS, quando este estiver em operação.

Ferrari SF-24 side detail Photo by: Giorgio Piola

Além disso, há um desenvolvimento contínuo no que diz respeito ao formato do plano principal e do raio da placa terminal, que também se alinha com as alterações feitas na área da ponta, na posição do suporte externo da aba e no recorte da placa terminal.

Ferrari SF-24 side detail Photo by: Giorgio Piola

Your browser does not support the audio element.

