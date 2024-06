A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP da Espanha, dando o pontapé inicial da primeira rodada tripla da temporada 2024. E em uma sessão movimentada, brevemente interrompida por uma bandeira vermelha, Lando Norris foi o mais rápido, apenas 0s024 à frente de Max Verstappen, com Carlos Sainz em terceiro.

Completaram o top 10: George Russell, Sergio Pérez, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Fernando Alonso e Alex Albon.

Com as equipes trazendo atualizações para Barcelona, os pilotos não perderam tempo na garagem e já foram à pista assim que iniciada a regressiva de 60 minutos, com os pneus médios e duros sendo os primeiros escolhidos.

Após os 20 minutos iniciais, Verstappen liderava com 01min15s424, tendo Russell em segundo a 0s139. Sainz era o terceiro a 0s475, com Norris em quarto a 0s543 e Hamilton completando o top 5 a 0s655. Todos estavam com os pneus duros. Piastri era o melhor de médios em sétimo, logo atrás de Leclerc e à frente de Pérez.

Com 22 minutos ainda no relógio, a direção de prova acionou uma breve bandeira vermelha para a remoção de um detrito deixado na pista pela asa dianteira de Alonso. A pista foi liberada três minutos depois.

Neste momento, os pilotos já se dividiam entre os pneus médios e macios, e Norris liderava com 01min14s228, apenas 0s028 à frente de Verstappen, ambos com o composto vermelho. Sainz era o terceiro, a 0s344, com Russell em quarto a 0s386, os dois de amarelo. Também de macios, Pérez fechava o top 5 a 0s464.

No final, Lando Norris foi o mais rápido da sessão com 01min14s228, terminando apenas 0s024 à frente de Max Verstappen, com Carlos Sainz em terceiro. Completaram o top 10: George Russell, Sergio Pérez, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Fernando Alonso e Alex Albon.

A Fórmula 1 volta à pista de Barcelona mais uma vez nesta sexta-feira para a segunda sessão de treinos livres para o GP da Espanha, que começa ao meio-dia, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

