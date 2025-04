O fato de Yuki Tsunoda ter sido tão rápido na primeira sessão de treinos da Fórmula 1 no Japão levantou algumas suspeitas. No final da sessão de abertura em Suzuka, o piloto de 24 anos estava apenas um décimo atrás do companheiro de equipe Max Verstappen e os dados mostram que o japonês ganhou um tempo considerável, especialmente nas retas e nos momentos de tração.

Isso sugere que Tsunoda estava usando uma configuração de motor diferente e mais alta em sua primeira corrida como piloto da Red Bull, mas esse não foi o caso, de acordo com o chefe de equipe Christian Horner. "Eles tinham o mesmo mapa", afirmou o inglês a Sky Sports F1.

"Acho que foi um começo positivo para Yuki, ele conhece muito bem este circuito. Seu feedback sobre o carro é muito claro e preciso. É o início de sua jornada com esta equipe e ainda há muito a ser feito", continuou Horner, explicando por que Liam Lawson teve de abrir caminho depois de apenas duas corridas.

"Ele [Tsunoda] está agora em sua quinta temporada na F1, portanto, tem muita experiência que traz consigo. Ele teve um início positivo nessa situação de muita pressão e agora precisa aproveitar isso para o futuro. Tem experiência e conhecimento que é muito útil. Foi por isso que tomamos a decisão tão cedo."

"Acho que Liam poderia ter conseguido isso, mas poderia levar cinco, seis, sete corridas ou metade de uma temporada e não tínhamos esse tempo. Depois de discutir o assunto internamente, decidimos 'tirar o band-aid e seguir em frente'. Yuki entrou de cabeça nisso e está fazendo um bom trabalho."

Os carros de Tsunoda e Verstappen, no entanto, não eram completamente iguais."Acho que demos a eles uma configuração diferente. A capacidade de Max de extrair um tempo de volta do carro é única e não acho que tenhamos visto outro piloto capaz de fazer isso como ele", explica Horner. "É também por isso que acho que quem estiver sentado ao lado dele deve ter um carro mais calmo, para se acostumar melhor e ter uma sensação de previsibilidade. Esse não é necessariamente o carro mais rápido, mas é definitivamente um carro com o qual qualquer piloto pode ganhar mais confiança."

