O segundo treino livre da etapa do Japão de Fórmula 1 foi marcado por algumas bandeiras vermelhas, incluindo uma causada por Fernando Alonso, da Aston Martin, depois de rodar e ficar preso na brita da pista de Suzuka.

"Não sei, preciso dar uma olhada novamente", disse Alonso após o acidente. O espanhol usou os pneus macios para uma stint rápida após a longa pausa causada pela batida de Jack Doohan, da Alpine.

Essa também começou de forma promissora para o piloto da Aston Martin, que registrou 30s653 no primeiro setor. É o tempo mais rápido até agora no setor rápido e sinuoso. No entanto, ao entrar no segundo setor, as coisas dão errado logo no início. Ao entrar na curva 8, ele perde o controle e foi para a brita, que fez o seu carro parar totalmente e não conseguir voltar para sessão.

"Perdi o controle do carro de uma forma estranha", acrescentou Alonso. "Estava ventando muito, havia muitas rajadas de vento. Mas não sei se eu tinha um pneu na grama".

O vento certamente pode ter desempenhado um papel importante, pois vários pilotos já observaram que ele certamente não ajudou no equilíbrio do carro. No entanto, as imagens mostram que a explicação está mais relacionada à sua última fala.

A câmera de bordo mostra-o tocando levemente a grama do lado de fora da curva com o pneu dianteiro esquerdo ao entrar na curva rápida para a direita. Isso pode ter causado desequilíbrio na traseira, com Alonso tentando corrigir, mas não a tempo de desviar da caixa de brita.

Essa seção da pista, entre as Curvas 1 e 2, forma uma das partes mais técnicas da já sinuosa Suzuka. Enquanto a Curva 1 tem um raio um pouco mais amplo e, portanto, os pilotos podem manter muita velocidade nela, a Curva 2 é uma curva acentuada para a direita.

Para continuar a manter o máximo de velocidade possível nessas duas curvas, é preciso muita dedicação ao entrar na curva 8.

Isso significa maximizar a pista do lado esquerdo, mas, no caso de Alonso, isso significa ultrapassar um pouco o limite, resultando em uma visita à caixa de brita e no fim da sessão. Se o vento desempenhou algum papel nisso, isso só será visto na telemetria disponível para a equipe.

No entanto, apesar desse contratempo, Alonso continua otimista em relação ao restante do fim de semana. Afinal, o AMR25 mostrou o potencial necessário quando se trata de velocidade. "Acho que estamos um pouco mais competitivos do que na China", afirmou Alonso. "Então, espero que o Q3 possa ser alcançado amanhã".

