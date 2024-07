A dupla da Mercedes na Fórmula 1 é só otimismo. Nesta quinta-feira (18), Lewis Hamilton e George Russell falaram para a imprensa durante o dia de mídia da categoria, antes do GP da Hungria, prova que pode dar o ‘hat-trick’ ao time da montadora de origem alemã.

“É realmente emocionante para todos nós, se você dissesse no início do ano que iríamos para a Hungria, brigando por três vitórias consecutivas, não teríamos acreditado”, disse Russell. “Lideramos as últimas quatro corridas desde as atualizações, o que é uma reviravolta incrível.”

“Acho que temos um carro de corrida muito melhor agora”, disse Hamilton. “Melhor do que no ano passado, não sei onde e quão competitivo, mas seremos mais fortes do que fomos no ano passado.”

“Mas acho que ainda estaremos próximos entre nós, McLaren e Red Bull. Ainda sinto que eles ainda têm uma ligeira vantagem, mas descobriremos amanhã. Mas temos um ritmo de corrida muito melhor do que antes.”

Indo mais além, Russell faz uma boa previsão para a Mercedes no caso de ir bem nas duas próximas corridas: Hungria e Bélgica, com características distintas, sendo a primeira mais travada e a segunda altamente veloz.

“Neste campeonato, Max está muito à frente e Lando está em um P2 bastante sólido. Acho que o objetivo para o resto do ano é apenas tentar vencer o máximo de corridas possível e é claro que nós reduzimos enormemente essa diferença.”

“Tivemos duas corridas realmente ótimas nas últimas quatro, mas quando você olha para isso, Max ainda venceu duas e terminou em segundo em outra e deveria ter terminado em segundo na Áustria.”

“Também não tem sido um desempenho ruim para esses caras, mas sem dúvida estamos mais perto, então só precisamos ver este fim de semana e Spa, se pudermos ter dois bons fins de semana de corrida e então seremos rápidos em todos os lugares.”

“Dissemos isso em Silverstone, mas se conseguirmos alcançá-los novamente nos próximos dois eventos, estaremos lá pelo resto da temporada.”

