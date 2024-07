Piloto da McLaren na Fórmula 1, o britânico Lando Norris falou sobre seu comportamento na disputa de 2024 contra o holandês Max Verstappen, da Red Bull. "Posso ser muito mais babaca e agir como um idiota", disse o competidor da Inglaterra, embora tenha feito a afirmação em tom de desdém aos críticos.

Desde a batida entre Norris e Verstappen no GP da Áustria, Lando vem sendo instado a 'endurecer o jogo' contra Max. Questionado sobre isso, o piloto da Grã-Bretanha foi enfático. "Realmente não me importo com o que as pessoas dizem", iniciou o representante da McLaren.

"Sou um cara legal e tento ser respeitoso de todas as maneiras que posso. Por mais que as pessoas queiram inventar as suas próprias coisas e falar sobre o que aconteceu há 10, 15 e 20 anos, que foi completamente diferente de agora", seguiu o astro da F1.

"Se eu quiser, posso ser muito mais babaca e agir como um idiota, ter essa personalidade e fazer as pessoas pensarem, mas não preciso e não quero, ainda quero fazer piadas e me divertir e rir, não me importo com o que as pessoas dizem. Estou apenas aproveitando minha vida. Simples assim", seguiu.

"Mas quando coloco meu capacete não me importo com o que as pessoas dizem de maneira negativa. Farei o que for preciso para vencer e é bastante simples. Estou feliz com meu equilíbrio. Respeito, levo em conta o que as pessoas dizem, mas sei fazer o que faço melhor do que 99% das outras pessoas."

"Me importo com o que as pessoas dizem e sempre tento levar em conta e melhorar a maneira como trabalho, como penso, como falo, seja o que for. Mas posso dizer o que quero e posso pensar o que preciso pensar. E posso fazer isso sozinho melhor do que qualquer outra pessoa. De certa forma, não me importo com as pessoas que falam negativamente sobre mim. As coisas funcionam de maneira diferente para todos."

"As pessoas têm maneiras diferentes de vencer, maneiras diferentes de atacar ou defender o que quer que seja e maneiras diferentes de viver a vida. Então farei o que quero fazer. Eu sei como e o que funciona para mim e vou me ater a isso", completou Norris.

RICO PENTEADO projeta GP DA HUNGRIA e analisa RED BULL contra MCLAREN e MERCEDES | TELEMETRIA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

EXCLUSIVA com FABIO QUARTARARO e ÁLEX RINS: Astros da Yamaha MANDAM A REAL sobre MotoGP, Brasil e +

Your browser

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!