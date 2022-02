Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton revelou que, apesar da polêmica final da temporada de 2021 da Fórmula 1 em Abu Dhabi, ele não tem nada contra seu rival Max Verstappen. O último campeonato terminou depois de um recomeço apressado do safety car para fazer a última volta sob bandeira verde, o holandês, armado com pneus mais macios e novos, teve os retardatários à sua frente removidos, ultrapassou o britânico e conquistou o título.

A controvérsia foi tanta que este encerramento foi um dos grandes temas de discussão da entressafra, desencadeando inicialmente uma investigação por parte da FIA, que resultou no estabelecimento de uma série de alterações na direção de prova. Michael Masi, que estava à frente desde 2019, foi demitido e substituído pela dupla Eduardo Freitas e Niels Wittich, que alternarão.

De volta à mídia após a apresentação do W13 - carro da Mercedes para 2022 - após dois meses sem aparições públicas, Hamilton saudou essas mudanças que, segundo ele, vão na direção certa, e especificou que aguardava ação para evitar que tal cenário aconteça novamente.

Questionado sobre seu relacionamento com a Red Bull, e em particular com Verstappen, o heptacampeão deixou de lado qualquer animosidade e ressentimento.

"Não tem nada a ver com Max", reiterou. "Ele fez tudo o que um piloto faria, dada a oportunidade que lhe foi dada, e é um grande competidor. Vamos lutar novamente como fizemos no ano passado, e espero que nos comportemos. Obviamente, vamos aprender com nossas corridas e experiências no ano passado ao longo da temporada."

"Não tenho nenhum problema com ele. Não guardo rancor de ninguém - não acho que seja uma coisa boa para se manter. Estou seguindo em frente e não fico no passado. Como eu disse antes, sinto-me revigorado, centrado e focado. Não tenho nada pesando em meus ombros ou me segurando este ano. Não que tenha sido o caso no último", concluiu.

