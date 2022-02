Carregar reprodutor de áudio

A Haas fez a estreia oficial do VF-22, carro para a temporada 2022 da Fórmula 1 nesta segunda-feira (21). A equipe americana colocou o modelo na pista de Barcelona, na Espanha, para uma checagem de sistemas, antes de um dia de filmagens e a primeira sessão da pré-temporada, ambas na mesma pista.

A proposta da sessão era dar aos pilotos um primeiro contato com o novo modelo antes dos testes oficiais nos próximos dias.

Como parte do regulamento de testes da F1, as equipes podem colocar os carros atuais na pista apenas em dias de filmagem. Esses eventos são limitados a uma quilometragem de 100km, além do uso de pneus promocionais.

Mas apesar da limitação em distância, isso permite que a Haas possa pelo menos checar se o carro possui algum problema mais gritante antes do início da pré-temporada.

A Haas vem para 2022 buscando se livrar da imagem de 2021, quando optou por não desenvolver o carro dos novatos Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Com isso, a equipe terminou o ano em último, sendo a única sem pontuar e passando ao Q2 apenas em duas ocasiões, mas com a expectativa de que o foco total em 2022 possa ter benefícios em sua performance.

O chefe da equipe, Gunther Steiner, falou sobre as expectativas durante o lançamento, no começo de fevereiro.

"Todos sabemos do que a equipe é capaz, já provamos isso no passado e, com esse novo carro, nascido em um regulamento completamente novo e com uma nova equipe de design, estou confiante de que podemos mostrar novamente nossa competitividade".

"Foi um esforço tremendo de todos envolvidos e agora vem a parte divertida, de colocar o novo carro na pista, lidando com todos os elementos. A última temporada foi muito longa, mas estou confiante de que em 2022 estaremos de volta à luta com o VF-22".

Além de manter a dupla de pilotos, a Haas mantém o uso de motores Ferrari, além de peças da montadora italiana, como parte do acordo com a marca. A Haas ainda mudou sua infraestrutura, adicionando uma sede em Maranello para aproximar suas ligações com a Ferrari.

MERCEDES nova, Red Bull/PORSCHE, Ferrari 2022 NA PISTA e a importância do 'SUMIÇO' de Hamilton da F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: