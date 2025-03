Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Pierre Gasly foram desclassificados do GP da China de Fórmula 1 por irregularidades no carro.

Leclerc terminou a corrida em Xangai em quinto lugar, mesmo lutando contra uma asa dianteira quebrada durante toda a prova, enquanto Gasly ficou fora dos pontos, sendo o 11º. Após a bandeira quadriculada, os dois carros foram pesados pelos examinadores da FIA - com a asa do monegasco sendo substituída por uma sobressalente.

Com o combustível removidos de ambos os carros, tanto a Ferrari quanto a Alpine pesaram 799kg, 1kg abaixo do limite mínimo de 800kg. No caso de Leclerc, o documento dizia:

"Após a corrida, o carro número 16 foi pesado e seu peso era de 800,0 kg, que é o peso mínimo exigido pelo Artigo 4.1 do TR", disse o relatório do delegado técnico da FIA, Jo Bauer. "Como a asa dianteira estava danificada o carro foi pesado novamente com um conjunto de asa dianteira sobressalente oficial do carro 16 e seu peso era de 800,5 kg. Depois disso, o combustível foi drenado do carro e 2,0 litros de combustível foram removidos. O carro foi drenado de acordo com o procedimento de drenagem submetido pela equipe em seu documento de legalidade.

"O carro foi pesado novamente nas balanças da FIA (com o conjunto oficial de asa dianteira sobressalente do carro 16) e o peso era de 799,0 kg. A calibração das balanças foi confirmada e testemunhada pelo competidor. Para informação, a asa dianteira sobressalente era 0,2 kg mais pesada do que a danificada usada durante a corrida. Como isso é 1,0 kg abaixo do peso mínimo solicitado no Artigo 4.1 do TR, que também deve ser respeitado em todos os momentos durante a Competição, estou encaminhando este assunto aos Comissários para sua consideração."

No caso de Hamilton, um documento separado detalhando o problema declarou: "A prancha do assoalho foi medida de acordo com a submissão de documentos de legalidade da equipe de acordo com TD039 L, item 1.2 b) i). As medições foram feitas ao longo da área de rigidez compatível em três pontos diferentes da periferia (arco interno)."

"As medições registradas foram 8,6 mm (LHS), 8,6 mm (linha central do carro) e 8,5 mm (RHS). Como isso é menor do que a espessura mínima de 9 mm exigida pelo Artigo 3.5.9 e) do TR, estou encaminhando este assunto aos comissários para consideração."

