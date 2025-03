Sob o risco de ser trocado por Yuki Tsunoda já no GP do Japão de Fórmula 1, Liam Lawson admitiu que precisa se apresentar melhor para se manter na Red Bull, mas rechaçou a ideia de que o rival seja melhor que ele. Questionado sobre a possível substituição, 'provocou' o japonês relembrando o histórico deles nas categorias de base.

Ambos os pilotos correram juntos na Euroformula Open e na Fórmula 3, mas os resultados, no entanto, são equilibrados. O neozelandês, ainda, deu a entender que se saiu melhor que Tsunoda quando eles dividiram a garagem da RB em 2024 e da AlphaTauri em 2023.

Questionado sobre a ideia da Red Bull de fazer a troca, que pode ocorrer já na próxima etapa, conforme apurado pelo Motorsport.com, Lawson foi enfático. "Eu corri com ele por anos, corri com ele em categorias juniores e o venci, e também o venci na F1. Então, ele pode dizer o que quiser", afirmou, provocando o japonês.

De fato, ele venceu Tsunoda na Euroformula Open de 2019, terminando em segundo no campeonato daquele ano contra um quarto lugar do rival, mas o Yuki o superou no campeonato da Fórmula 3 daquele mesmo ano e ganhou uma promoção para a Fórmula 2 antes de Lawson, em 2020.

O neozelandês também teve vantagem sobre o japonês na Toyota Racing Series de 2020, terminando em segundo à frente de Franco Colapinto e do próprio Yuki no campeonato de começo de ano sediado em sua terra natal.

Quando disputaram 11 corridas juntos na RB e AlphaTauri, antigos nomes da Racing Bulls, já na F1, Lawson ganhou apertado em resultados de corrida, por 6 a 5, mas perdeu por 10 a 1 em classificações.

'Mea culpa' de Lawson por desempenho fraco na China

Lawson foi o pior na classificação para o GP da China deste domingo (23), em que a Red Bull usou como uma oportunidade para sair do parque fechado e equipá-lo com uma série de mudanças em seu RB21 - e, portanto, ele correu com especificações aerodinâmicas diferentes de Max Verstappen. Lawson avaliou que poucas dessas mudanças funcionaram.

Ele finalmente terminou em 15º, subindo duas posições no final, quando a asa dianteira de Yuki Tsunoda quebrou e Jack Doohan foi penalizado com 10 segundos por empurrar Isack Hadjar para fora da pista.

Lawson diz que precisa de tempo para entender melhor o RB21; ao ser questionado sobre quanto tempo, ele explicou que, sem testes na temporada e uma rodada tripla no horizonte, ele não tem o luxo de tempo ao volante para se acostumar com o carro.

"Sabíamos que seria difícil e começamos do pit lane para tentar algo com o carro, e infelizmente não funcionou da maneira que queríamos", disse Lawson. "O que foi realmente apenas um fim de semana difícil foi um pouco mais difícil hoje".

"Infelizmente, não tenho tempo para me acostumar, mas preciso descobrir o mais rápido possível".

"Não tenho tempo para testar o carro e me acostumar, mas já estamos na temporada, então a cada corrida estamos perdendo pontos. É mais ou menos isso que quero dizer quando não tenho tempo".

"Mas também não sou estúpido e sei que, obviamente, estou aqui para desempenhar e, se não estiver fazendo isso, não estarei por perto. Estou focado em me acostumar com o carro o mais rápido possível".

Questionado sobre qual era seu déficit para Verstappen, particularmente em uma volta de classificação, Lawson explicou que as diferenças em uma volta eram geralmente muito pequenas e os pontos-chave em que ele ficava para trás eram "normalmente apenas algumas posições".

Ele acrescentou que, nas posições-chave onde o RB21 está mais tempestuoso, o holandês pode tirar muito mais proveito dele e "estar no limite em todos os lugares".

