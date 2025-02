O ex-chefe da Ferrari e ex-presidente da FIA, Jean Todt, acredita que a Scuderia terá uma equipe de ponta na Fórmula 1 em 2025 com Lewis Hamilton e Charles Leclerc, mas questiona se a formação deste ano é melhor que a anterior, quando o monegasco tinha Carlos Sainz como companheiro.

Com a contratação de Hamilton pela Ferrari, o demitido Sainz trocou a equipe de Maranello pela Williams, encerrando uma parceria de quatro anos com Leclerc marcada por um equilíbrio entre os dois. Em 2024, o monegasco terminou o campeonato com 356 pontos contra 290 do espanhol, dando à equipe o vice-campeonato de construtores.

Em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, Todt acredita que o problema da Ferrari não é os pilotos, mas sim a falta de um carro competitivo de fato: "A Ferrari precisa de muito pouco para vencer".

Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Teste da Ferrari em Barcelona Foto: Ferrari

"Leclerc e Sainz foram uma dupla muito boa. Certamente não foi por causa dos pilotos que eles perderam o campeonato de equipes. É claro que, com Hamilton, a Ferrari continuará sendo de primeira classe. Mas será melhor do que antes? Não tenho a menor ideia. A resposta para isso será determinada pelo nível do carro".

A chegada de Hamilton à Ferrari tem sido acompanhada com grande interesse pela mídia e pelos fãs nas últimas semanas. Portanto, ainda não se sabe como essa nova formação de pilotos afetará a equipe. Todt acredita que Leclerc não será afetado negativamente pela presença de Hamilton.

"Lewis Hamilton não afetará Leclerc. Pelo contrário, pode ser uma oportunidade para ele. Assim como George Russell ficou mais motivado quando se mudou para a Mercedes".

