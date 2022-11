Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira o último fim de semana da temporada 2022. E em um primeiro treino livre para o GP de Abu Dhabi repleto de jovens talentos, incluindo dois brasileiros (Felipe Drugovich e Pietro Fittipaldi), tivemos dobradinha da Mercedes, com Lewis Hamilton à frente de George Russell.

Brigando pelo vice-campeonato, Charles Leclerc foi o terceiro, à frente de Sergio Pérez, enquanto Liam Lawson completou o top 5, sendo o melhor entre os não-titulares. Sebastian Vettel, Robert Shwartzman, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Alex Albon completaram o top 10. Pietro Fittipaldi foi o 17º enquanto Felipe Drugovich, em seu primeiro contato com o carro de 2022 da Aston Martin, foi o 20º.

Enquanto os títulos de 2022 já estão decididos para Max Verstappen e Red Bull, ainda há duas brigas em jogo no fim de semana em Abu Dhabi. Entre os pilotos, Charles Leclerc e Sergio Pérez estão empatados na disputa pelo vice, com 290 pontos cada. Já entre os Construtores, a Ferrari possui uma dianteira de 19 para a Mercedes, com 44 em jogo, valendo o vice e milhões de dólares.

A sessão contou com oito pilotos não-titulares, sendo sete deles cumprindo a cota de jovens talentos, com destaque para dois brasileiros, algo que não acontecia desde a época de Felipe Massa e Felipe Nasr. Veja na tabela abaixo quem correu onde:

Equipe Quem corre no TL1 Quem sai para o TL1 Aston Martin Felipe Drugovich Lance Stroll Haas Mick Schumacher Pietro Fittipaldi Red Bull Liam Lawson Max Verstappen Ferrari Robert Shwartzman Carlos Sainz McLaren Pato O'Ward Lando Norris Alpine Jack Doohan Fernando Alonso Williams Logan Sargeant Nicholas Latifi Alfa Romeo Robert Kubica Zhou Guanyu

Como era de se esperar, assim que a pista foi liberada, os não-titulares foram os primeiros a saírem das garagens. Mas, com três minutos, Pato avisou a McLaren que havia algum problema com o carro, dando a impressão de ter algo de errado com o motor, sendo orientado a retornar aos boxes.

Após os 15 minutos iniciais da sessão, Pérez liderava com 01min27s853 feito de macios, apenas 0s064 à frente de Leclerc. Lawson era o terceiro a 0s625 do mexicano, em um tempo feito com pneus duros, enquanto Ocon e Tsunoda completavam o top 5. Fittipaldi era o 14º enquanto Drugovich ainda não havia tempo marcado, fazendo apenas voltas de instalação com grades de testes aerodinâmicos instalados no caro da Aston Martin.

Na metade da sessão, uma bandeira amarela na primeira curva. Sargeant perdeu o ponto de frenagem e acabou batendo de leve na barreira de proteção, conseguindo sair sozinho. Neste momento, Pérez e Leclerc seguiam na ponta com o mesmo tempo, seguidos de Tsunoda, Sargeant e Fittipaldi, enquanto Drugovich seguia sem tempo.

Faltando 15 minutos para o fim, a liderança mudava de mãos, com um 1-2 da Mercedes. Hamilton era o primeiro com 01min26s633, 0s220 à frente de Russell, com Leclerc, Pérez e Lawson completando o top 5. Fittipaldi era o 14º e Drugovich era o 20º, agora já tendo volta marcada, mas com pneus duros.

Logo na sequência, Drugo fez sua primeira volta rápida com pneus macios, marcando 01min28s885, subindo para 17º, enquanto Vettel era o 19º com a outra Aston Martin, em volta de pneus duros.

No final, deu uma dobradinha da Mercedes. Lewis Hamilton foi o mais rápido com 01min26s633, 0s220 à frente de George Russell. Charles Leclerc foi o terceiro, a 0s255, enquanto seu rival, Sergio Pérez, foi o quarto, a 0s334. Liam Lawson completou o top 5, sendo o melhor entre os não-titulares.

Sebastian Vettel, Robert Shwartzman, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Alex Albon completaram o top 10. Pietro Fittipaldi foi o 17º enquanto Felipe Drugovich, em seu primeiro contato com o carro de 2022 da Aston Martin, foi o 20º.

A Fórmula 1 volta à pista de Abu Dhabi ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre para o último GP da temporada 2022. A sessão começa às 10h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E já anote aí: assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa do primeiro dia de atividades em Yas Marina. Não perca!

