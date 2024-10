Lewis Hamilton irá se transferir para a Ferrari em 2025, enquanto Andrea Kimi Antonelli, de 18 anos, assumirá seu lugar na Mercedes na próxima temporada. O piloto veterano riu quando lhe disseram em uma entrevista que tinha idade o suficiente para ser pai do jovem piloto italiano, e deu a entender que poderia permanecer na Fórmula 1 por anos porque estava "em um bom lugar".

Após dois anos, Hamilton teve um ressurgimento na carreira, vencendo o GP da Inglaterra no início de julho e conquistando a vitória na Bélgica três semanas depois. No entanto, a equipe das 'Flechas de Prata' voltou a cair nas últimas corridas.

O heptacampeão é considerado um dos melhores pilotos da história, mas, aos 39 anos, ele já passou mais tempo na F1 do que algumas das estrelas que o antecederam.

Durante uma entrevista ao The Times, Hamilton riu quando foi sugerido que Antonelli poderia ser seu filho por causa da diferença de idade, como se a ideia nunca tivesse passado por sua cabeça.

Falando sobre seu futuro na F1, o experiente piloto disse: "Para ser sincero, sinto que estou mais saudável do que nunca, física e mentalmente estou em uma situação muito boa. Meus tempos de reação ainda são mais rápidos do que os dos mais jovens".

"Acho que sou um piloto melhor do que quando tinha 22 anos. Eu era jovem, enérgico e implacável, mas sem sutileza e equilíbrio. Eu não sabia como ser um jogador de equipe, como ser um líder".

"Ser um bom piloto de corrida não é apenas ser rápido, é ser completo".

"Quando analiso as lendas, vejo que as diferenças entre elas são separadas por pequenas porcentagens, então tudo se resume a como elas são como um todo. O que eles defendem, pelo que estão lutando? É isso que eu vejo, vejo Ayrton Senna e Nelson Mandela e quero ser alguém que combine essas duas pessoas".

Ao comentar sobre suas chances de se destacar na categoria, Antonelli disse: "Chegar à F1 tem sido um sonho meu desde que eu era um garotinho. Ainda estou aprendendo muito, mas me sinto pronto para essa oportunidade e vou me concentrar em melhorar e oferecer os melhores resultados possíveis para a equipe".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

