Governo da Argentina tem interesse em trazer F1 de volta ao país

Muitos países sonham em ter um GP da Fórmula 1 para chamar de seu. Nesse momento, a Argentina é que está nessa tentativa para trazer a categoria de volta ao seu território. Esse crescente interesse se dá, principalmente, pela presença de Franco Colapinto na Williams.

O Secretário de Turismo, Meio Ambiente e Esportes do país, Daniel Scioli, expressou sua intenção de trazer os monopostos de volta para competir em seu território no X, antigo Twitter. Com um link para a matéria feita pela La Agencia de Viajes, ele completou o texto:

"A Argentina está pronta para sediar uma corrida de F1".

No Dia Mundial do Turismo, o político indicou na feira internacional do setor que conversou com o presidente, Javier Milei, para que o projeto se torne realidade. Porém, será necessário concluir as obras no Autódromo Oscar e Juan Gálvez, em Buenos Aires, para conseguir a autorização de segurança de Grau 2 da FIA. Em seguida, obter a licença de Grau 1 do órgão regulador para sediar uma corrida de Fórmula 1, algo que é obrigatório.

"Conversei com o presidente, Javier Milei, e com a secretária-geral da presidência, Karina Milei, para articular todos os esforços para que a Argentina volte a sediar um grande prêmio de F1", disse ele.

No entanto, Scioli pediu ao chefe do Conselho de Turismo de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, que acelerasse todo o processo para que o circuito obtivesse as autorizações necessárias.

Além disso, o Secretário de Turismo, Meio Ambiente e Esportes da Argentina viajará a São Paulo para tentar convencer as autoridades a trazer o Grande Circo de volta, depois que ele perdeu seu lugar no calendário em 1998, após um total de 20 edições.

