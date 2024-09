Joe Saward revelou a possibilidade da Red Bull estar pensando em uma maneira respeitosa e menos impactante de anunciar a demissão - ou aposentadoria, como o jornalista chamou - de Sergio Pérez da equipe de Fórmula 1. A ideia seria fazê-lo no GP do México e a decisão teria efeito apenas em 2025.

No entanto, o mexicano decidiu, mais uma vez, afastar esses rumores, mas com uma pitadinha de bom humor e brincadeirinha. No X, antigo Twitter, Checo compartilhou um vídeo do filme O Lobo de Wall Street, protagonizado por Leonardo DiCaprio.

Na cena em questão o ator diz: "Estou indo embora. Estou indo. Não estou indo!", nesse sentido, muitas pessoas entenderam que Pérez afastou completamente os rumores sobre uma possível aposentadoria da F1.

Importante lembrar que o piloto está tendo uma temporada bastante difícil e não consegue acompanhar o companheiro de equipe Max Verstappen nas classificações e até mesmo no resultado final da corrida. No momento, ele ocupa a oitava colocação na tabela de competidores, tendo somado apenas 144, contra 331 do tricampeão mundial.

Após o resultado no GP de Singapura, onde terminou em décimo, o mexicano ficou sem qualquer chance matemática de disputar pela vitória no campeonato. Esse desempenho ruim tem pesado sobre os ombros de Pérez.

Também é preciso ressaltar que a Red Bull está perdendo sua dominância e até mesmo Verstappen vem tendo problemas com o RB20, que apresenta questões de equilíbrio. O tricampeão está sem uma vitória desde o GP da Espanha, em junho.

