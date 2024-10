F1: Marko responde se Colapinto está no radar da Red Bull

Franco Colapinto vem surpreendendo muitos com seus feitos na Williams. O piloto foi colocado no monoposto da Fórmula 1 para finalizar a corrida no lugar de Logan Sargeant logo após a pausa de agosto, mas sabe que não ficará com a equipe para 2025, isso porque os dois assentos já estão preenchidos. É neste cenário que rumores de que o argentino poderia ganhar um espaço na Red Bull surgiram.

Porém, as informações não passam de pura especulação. Isso porque a Red Bull e RB estão analisando o mercado de pilotos após demitirem Daniel Ricciardo no fim da temporada, o substituindo por Liam Lawson a partir do GP dos Estados Unidos.

Em entrevista ao Motorsport Total, site irmão do Motorsport.com na Alemanha, Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, respondeu se os taurinos estão considerando Colapinto.

"Acho que ele tem um contrato de longo prazo com a Williams e é definitivamente um piloto promissor. Seu desempenho em Baku e Singapura foi incrível".

"Colapinto é relativamente inexperiente e não teve muito sucesso na série júnior, embora deva ser dito que ele nunca esteve nas equipes principais, mas está tendo um desempenho incrivelmente bom no momento".

Em 2024, Colapinto estava disputando a Fórmula 2, defendendo as cores da MP Motorsports. Apesar de não ter resultados tão positivos, recebeu a oportunidade de subir para a F1, onde vem chamando a atenção.

"Os pilotos da F2 têm potencial para atuar na F1, nem sempre se pode confiar em pilotos com apenas cinco ou três anos de experiência, como no passado", finalizou Marko.

Helmut Marko, Red Bull Racing Foto: Erik Junius

Colapinto sobre "risco" de assumir vaga de Sargeant

O argentino recebeu uma grande oportunidade ao ser promovido, mas, por outro lado, a Williams também assumiu um "risco" grande ao colocá-lo como companheiro de equipe de Alexander Albon.

Em entrevista ao RacingNews365, Colapinto admitiu que sua promoção foi algo bastante arriscado da parte da equipe de Grove, principalmente com comparação com os outros pilotos que foram relacionados à vaga.

"James [Vowles] tem sido muito aberto e assumiu um risco muito grande, ele fez uma grande aposta e muitas pessoas não tinham certeza sobre isso".

"Espero mostrar que mereço meu lugar aqui, que mereço estar na F1 e dar a confiança que James me deu para me colocar no lugar", disse Franco.

O piloto ainda lembrou que a Williams carrega um "legado" em dar oportunidades aos jovens para trilharem seus primeiros passo na F1 e ganharem mais experiência.

"É um pouco do legado e se você olhar a história da Williams, quantas oportunidades eles deram aos jovens pilotos, ela tem sido a maior equipe nesse quesito".

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!