F1: Mercedes revela atualizações para corrida em Austin

A Mercedes teve uma temporada de Fórmula 1 de altos e baixos até agora. As vitórias de George Russell e Lewis Hamilton se alternaram com corridas em que a equipe terminou apenas entre os dez primeiros.

Em Singapura, a equipe sentiu que havia um bom resultado a ser obtido, mas no final ficou com o quarto lugar de Russell e o sexto de Hamilton.

Agora, os homens da Mercedes podem se esforçar ao máximo por algumas semanas para terminar 2024 com sucesso, já que o GP dos EUA acontecerá apenas no final de outubro. No entanto, a batalha no campeonato de construtores parece ter terminado para a equipe da fabricante alemã.

As 'Flechas de Prata' tem uma grande vantagem sobre a quinta colocada e uma diferença considerável sobre a terceira, mas está determinada a terminar bem a temporada. Para isso, Brackley tem uma série de atualizações em andamento. O diretor técnico James Allison revela isso na retrospectiva da corrida de Singapura.

"Vamos tentar descobrir o que estava nos incomodando neste fim de semana, como fazer os pneus funcionarem melhor nesse tipo de pista em que a borracha superaquece. Também vamos trabalhar duro para fazer a atualização para o final desta temporada", diz o britânico.

"Temos uma lista substancial de peças novas que queremos levar conosco para Austin. Esperamos que isso possa nos ajudar a ter um bom fim de semana lá. Precisamos ter certeza de que entregaremos isso lá e nos prepararemos para as últimas corridas do ano."

Adeus à Hamilton

Com as últimas corridas de 2024, vem também a despedida de Hamilton. O heptacampeão deixará a Mercedes no final desta temporada para se juntar à Ferrari no próximo ano. "À medida que nos aproximamos do fim de nossa jornada juntos, estamos apenas alcançando marcos que nunca mais poderemos vivenciar com Lewis", disse Allison.

Em Singapura, Hamilton disputou sua 350ª corrida e o fato da Mercedes só ter conseguido lhe dar um sexto lugar deixou Allison magoado. "É uma pena que ele tenha tido que comemorar isso [sua 350ª corrida] em um fim de semana em que o carro não estava forte o suficiente. Espero que não tenhamos que esperar muito tempo depois de sua 350ª corrida, de preferência sua 351ª, em Austin, para comemorar adequadamente".

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!