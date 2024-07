Logan Sargeant está sob pressão dentro da Fórmula 1 e não tem certeza sobre seu futuro na categoria. Agora, o piloto ainda enfrenta outro rumor que começou com uma fala de Marcus Ericsson, ex-competidor pela Sauber. O sueco indicou que o norte-americano não manteria contato próximo com o chefe da Williams, James Vowles.

A confissão aconteceu durante o podcast Viaplay F1, quando o competidor da Indy disse que Sargeant estaria enfrentando um momento difícil dentro da equipe de Grove: “Alguns amigos norte-americanos que conhecem Sargeant me contaram que ele não se diverte muito dentro dessa equipe”.

Ericsson também contou que suas fontes teriam dito que o relacionamento entre Logan e o chefe da Williams estaria abalado nos últimos meses e que “eles nem mesmo se falam e quase não se cumprimentam”.

Nesta quinta-feira, durante a coletiva de imprensa que antecede o GP da Bélgica, Sargeant reagiu à fala de Ericsson e negou qualquer tipo de verdade:

“Marcus Ericsson tem a reputação de falar coisas de outras pessoas sem nunca ter falado com elas em sua vida. Sim, essa fala não carrega nenhuma verdade. Não é verdade. Eu tive uma conversa com James há 20 minutos”.

Logan Sargeant, Williams Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

O piloto também disse que está focado no sucesso da equipe e resultados que podem acontecer neste fim de semana durante o GP da Bélgica.

“Nós dois trabalhamos pelo mesmo objetivo, pelo que é melhor para a equipe. E, claro, o que é bom para a equipe, é bom para mim”, explicou.

Sargeant ainda avaliou o desempenho negativo da Williams durante a temporada de 2024 e disse que, mesmo com essa tensão, seu relacionamento com o chefe da equipe não foi afetado de nenhuma maneira.

“É claro que isso pode fazer com que pareça que meu relacionamento com James piorou, mas isso é o ponto de vista de quem está de fora. Mas trabalhamos normalmente e continuamos tentando executar nosso melhor nos fins de semana”.

É importante relembrar que a permanência de Sargeant na F1 não está garantida, uma vez que a equipe estaria mantendo negociações com Carlos Sainz, que sairá da Ferrari em 2025. Segundo rumores, o piloto estaria mantendo contato com a Prema Racing para entrar no grid da Indy em 2025.

